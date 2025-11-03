Essonne : un homme tué par balle en pleine rue à proximité d'un city-stade

Un trentenaire a été tué par balle ce dimanche 2 novembre à proximité d'un city-stade de Corbeil-Essonnes (Essonne), a-t-on appris ce lundi. Une enquête a été ouverte.

Un meurtre en pleine rue. Un homme de 34 ans est décédé ce dimanche après avoir été visé par balle sur la commune Corbeil-Essonnes (Essonne), ont indiqué le procureur de la République d’Evry, Grégoire Dulin, sollicité par l’AFP, et une source policière à CNEWS.

Les faits ont eu lieu peu avant 19h, à proximité d’un city-stade de Corbeil-Essonnes.

Cette victime a été ciblée d’au moins un tir d’arme à feu, selon le magistrat. Un autre homme, âgé de 43 ans, a été légèrement blessé.

A la suite de ces faits, une enquête a été ouverte et confiée à la Direction de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) des Yvelines. Aucun suspect n’a été interpellé à ce stade.