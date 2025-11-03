Haute-Savoie : accusé d’avoir volé les bagages d’un ministre britannique, un chauffeur de taxi français relaxé

Accusé d'avoir volé un ministre britannique qu'il avait pris en charge en avril dernier, un chauffeur de taxi a été relaxé ce lundi.

La justice lui a laissé le bénéfice du doute. Accusé d'avoir volé du liquide et les bagages du ministre britannique David Lammy, en Haute-Savoie au mois d'avril, un chauffeur de taxi français a été relaxé ce lundi 3 novembre.

Établi à Avignon (Vaucluse), cet homme de 40 ans avait conduit David Lammy et son épouse sur une course de 600 km entre Forli en Italie et la station de ski de Flaine.

En mai, le procureur de Bonneville (Haute-Savoie), Boris Duffau, avait expliqué qu'une dispute avait éclaté entre le chauffeur et celui qui, devenu aujourd'hui vice-Premier ministre et ministre de la Justice, était à l'époque, ministre des Affaires étrangères.

«Considéré comme un vol»

Ce «litige commercial né d'une incompréhension» s'était soldé par le départ du chauffeur avec les bagages de ses clients toujours dans le coffre. «Il les avait déposés le lendemain dans un poste de police municipale» mais cela avait été «considéré comme un vol» en raison du temps pendant lequel il avait conservé les effets personnels.

Dans la presse, le chauffeur avait assuré que le ministre n'avait pas accepté de payer le montant de la course. Il s'était également plaint de violences.

Ces accusations avaient été démenties par le Foreign Office à Londres. Ce dernier avait affirmé que le couple, alors «en vacances privées» après avoir rejoint le roi Charles III en visite d'État en Italie, était la seule victime de cette histoire.

Le chauffeur de taxi et David Lammy avaient tous deux déposé plainte, mais seule celle du ministre britannique avait été jugée caractérisée. Renvoyé devant le tribunal de Bonneville pour «vol de numéraire et d'effets personnels», le Français a donc finalement été relaxé, faute de certitude.