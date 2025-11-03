Marseille : deux policiers blessés, dont un a perdu connaissance, après le refus d’obtempérer d’un motocycliste

Deux policiers ont été blessés, ce dimanche 2 novembre au soir à Marseille, après le refus d’obtempérer d’un individu à scooter. Un des fonctionnaires a perdu connaissance lorsque le motocycliste, qui avait réussi à prendre la fuite à pied, lui a asséné un coup de casque à la tête. L’individu a finalement été interpellé.

Un délit accompagné d’une violence gratuite. Un jeune homme de 19 ans a été interpellé par la police à la suite d’un refus d’obtempérer ayant mal tourné et au cours duquel deux policiers ont été blessés, dont un a perdu connaissance, a appris CNEWS de source policière.

L’histoire s’est déroulée dans le 14e arrondissement de Marseille ce dimanche 2 novembre au soir. D’après notre source, l’individu, en scooter, a refusé d’obtempérer à un contrôle routier, sur le chemin de Saint-Joseph à Sainte-Marthe.

C’est ainsi qu’il a été pris en chasse par un équipage du SISTC (Service interdépartemental de sécurisation des transports en commune).

Au cours de cette course-poursuite, le jeune homme a pris tous les risques, roulant à une vitesse excessive sans respecter le feu tricolore. Durant cette dangereuse aventure, l’homme s’est également permis de rouler à contresens, obligeant un véhicule arrivant en face d’appliquer le freinage d’urgence pour éviter une collision.

Un fonctionnaire agressé à coups de casque sur le visage

Pour arrêter le fuyard, un véhicule appartenant à la police nationale s’est positionné en face du scooter et ce dernier a poursuivi sa progression dans son sens le percutant, à faible vitesse, au niveau du pare-choc. Une collision qui n’a visiblement pas arrêté le suspect puisque celui-ci a réussi à prendre la fuite à pied.

Cependant, l’individu a rapidement été rattrapé par un fonctionnaire. C’est à ce moment-là que le malfaiteur, porteur de son casque moto, a asséné plusieurs coups violents au niveau du visage du policier. Ce dernier a perdu connaissance pendant plusieurs minutes, selon la source policière. D’après nos informations, le fonctionnaire souffre de douleurs au niveau du visage et des cervicales.

L’individu, toujours agressif, a ensuite été maîtrisé par deux policiers et l’un d’eux a été blessé légèrement au niveau de la main gauche. Le jeune homme a finalement été interpellé et placé en garde à vue.

Contacté par nos soins, le parquet de Marseille n’a, pour l’heure, pas répondu à nos sollicitations.