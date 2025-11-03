Paris : une bijouterie Swarovski cambriolée, le préjudice estimé à 200.000 euros

Une bijouterie Swarovski a été cambriolée à Paris dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 octobre dernier, a appris ce lundi CNEWS auprès du parquet. Le préjudice est estimé à 200.000 euros.

Un butin impressionnant. Dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 octobre, une bijouterie Swarovski située à Paris a été victime d'un «vol par effraction dans un lieu d’entrepôt», a appris CNEWS ce lundi auprès du parquet de la capitale, confirmant une information du Parisien.

D’après nos confrères, cette bijouterie serait située rue de Rennes, dans le 6e arrondissement de Paris. Comme nous l’indique le ministère public, «il ressort des premières investigations que la serrure de la porte du magasin a été forcée».

Montres, colliers et bijoux de luxe… Tout a été dérobé par les braqueurs. Selon nos informations, le préjudice se révèle important. Celui-ci «s’élèverait à 200.000 euros», nous dit le parquet, ajoutant que «les investigations se poursuivent».