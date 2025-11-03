Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Paris : une bijouterie Swarovski cambriolée, le préjudice estimé à 200.000 euros

Montres, colliers et bijoux de luxe… Tout a été dérobé par les braqueurs. [Harry Singh/Unsplash]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Une bijouterie Swarovski a été cambriolée à Paris dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 octobre dernier, a appris ce lundi CNEWS auprès du parquet. Le préjudice est estimé à 200.000 euros. 

Un butin impressionnant. Dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 octobre, une bijouterie Swarovski située à Paris a été victime d'un «vol par effraction dans un lieu d’entrepôt», a appris CNEWS ce lundi auprès du parquet de la capitale, confirmant une information du Parisien

D’après nos confrères, cette bijouterie serait située rue de Rennes, dans le 6e arrondissement de Paris. Comme nous l’indique le ministère public, «il ressort des premières investigations que la serrure de la porte du magasin a été forcée».

Sur le même sujet Braquage d'une raffinerie d'or à Lyon : «On était derrière eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant des semaines», explique ce policier Lire

Montres, colliers et bijoux de luxe… Tout a été dérobé par les braqueurs. Selon nos informations, le préjudice se révèle important. Celui-ci «s’élèverait à 200.000 euros», nous dit le parquet, ajoutant que «les investigations se poursuivent». 

ParisbijouxFaits diversJustice

À suivre aussi

Tennis : combien Jannik Sinner va-t-il toucher après son sacre au Masters 1000 de Paris ?
Vol au Louvre : deux suspects mis en examen et trois remis en liberté sur les cinq interpellés mercredi
Halloween 2025 : quel est le dispositif de sécurité mis en place à Paris ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités