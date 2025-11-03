Policiers blessés après un refus d’obtempérer à Marseille : le mis en cause déféré au parquet ce mardi

Deux policiers ont été blessés, ce dimanche 2 novembre au soir à Marseille, après le refus d’obtempérer d’un individu à scooter. Un des fonctionnaires a perdu connaissance lorsque le motocycliste, qui avait réussi à prendre la fuite à pied, lui a asséné un coup de casque à la tête. L’individu a été déféré ce mardi après-midi au parquet.

Un délit accompagné d’une violence gratuite. Un jeune homme de 19 ans a été interpellé par la police marseillaise dimanche 2 novembre au soir à la suite d’un refus d’obtempérer ayant mal tourné et au cours duquel deux policiers ont été blessés, dont un a perdu connaissance, a appris CNEWS de source policière.

À l'issue de sa garde à vue d'une durée de 48 heures, le suspect a été déféré ce mardi après-midi en vue d'une comparution immédiate ce mercredi 5 novembre «des chefs de refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui, conduite sans permis, conduite sans assurance, rébellion et violences aggravées sur trois fonctionnaires de police», a indiqué le parquet de Marseille à CNEWS ce jour, précisant que l'homme était «inconnu de la justice».

L’histoire s’est déroulée dans le 14e arrondissement de Marseille. D’après notre source policière, l’individu, en scooter, avait refusé d’obtempérer à un contrôle routier, sur le chemin de Saint-Joseph à Sainte-Marthe.

© Google Maps

C’est ainsi qu’il avait été pris en chasse par un équipage du SISTC (Service interdépartemental de sécurisation des transports en commune).

Au cours de cette course-poursuite, le jeune homme avait pris tous les risques, roulant à une vitesse excessive sans respecter le feu tricolore. Durant cette dangereuse aventure, l’homme s’était également permis de rouler à contresens, obligeant un véhicule arrivant en face d’appliquer le freinage d’urgence pour éviter une collision.

Un fonctionnaire agressé à coups de casque sur le visage

Pour arrêter le fuyard, un véhicule appartenant à la police nationale s’était positionné en face du scooter et ce dernier avait poursuivi sa progression dans son sens le percutant, à faible vitesse, au niveau du pare-choc. Une collision qui n’avait visiblement pas arrêté le suspect puisque celui-ci a réussi à prendre la fuite à pied.

Cependant, l’individu avait rapidement été rattrapé par un fonctionnaire. C’est à ce moment-là que le malfaiteur, porteur de son casque moto, avait asséné plusieurs coups violents au niveau du visage du policier. Ce dernier avait perdu connaissance pendant plusieurs minutes, selon la source policière. D’après nos informations, le fonctionnaire souffre de douleurs au niveau du visage et des cervicales.

L’individu, toujours agressif, avait ensuite été maîtrisé par deux policiers et l’un d’eux a été blessé légèrement au niveau de la main gauche. Le jeune homme avait finalement été interpellé et placé en garde à vue.

Le parquet de Marseille avait confirmé les faits à CNEWS ajoutant que, durant sa garde à vue, l'homme avait reconnu «le refus d’obtempérer, la conduite sans permis et sans assurance». Néanmoins, il avait nié les faits de violences qui lui sont reprochées.