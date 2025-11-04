Bouches-du-Rhône : un conducteur fuit son interpellation et blesse trois policiers à un péage

Ce mardi dans les Bouches-du-Rhône, trois policiers ont été blessés, dont un grièvement. Un conducteur en fuite a forcé un péage et percuté un véhicule de police avant d’être finalement interpellé dans une commune voisine.

Un énième conflit avec les forces de l'ordre. Trois policiers ont été blessés mardi dans les Bouches-du-Rhône, dont un «gravement», quand un conducteur cherchant à échapper à son interpellation a forcé le passage à un péage avant de percuter un véhicule des forces de l'ordre, ont annoncé les autorités.

Au péage de Lançon-De-Provence «un homme a écrasé délibérément un policier (...) pour échapper à son interpellation avant de percuter une voiture de police lors d'une deuxième tentative d'interpellation» dans les environs d'Aix-en-Provence, a indiqué dans un communiqué la préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône, Corinne Simon.

Stoppé dans une commune voisine

L'homme «sera finalement arrêté dans une commune voisine. Dans sa course pour échapper aux forces de l'ordre, il a blessé trois policiers dont un très sérieusement», a précisé la préfète, qui ne précise pas pourquoi ce conducteur était recherché.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a exprimé sur X son «plein soutien» aux forces de l'ordre «pour leur action quotidienne sur le terrain qui les expose hélas trop souvent.»

Il a lui aussi indiqué que l'«individu recherché a refusé d'obtempérer, blessant gravement un policier au péage de Lançon-De-Provence.»