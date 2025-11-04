Cergy : un corps découvert dans un hall d'immeuble, les habitants évacués

Un homme de 24 ans a été retrouvé mort lundi après-midi dans un immeuble de Cergy-le-Haut. Selon les premiers éléments, il aurait été poignardé à plusieurs reprises. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et deux personnes ont été placées en garde à vue.

Un important dispositif de secours a été déployé lundi après-midi à Cergy-le-Haut, dans le Val-d’Oise. Vers 16h, les pompiers ont été appelés rue Michel Strogoff après la découverte d’un corps sans vie dans un immeuble.

À leur arrivée, ils ont trouvé un jeune homme, âgé de 24 ans. Selon les premiers constats, il aurait reçu plusieurs coups de couteau. Les policiers ont immédiatement bouclé le secteur. Un médecin légiste s’est rendu sur place pour examiner le corps.

Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire et confiée à la division de la lutte contre la criminalité organisée de la DIPN du Val-d’Oise. Deux personnes ont été interpellées dans la nuit et placées en garde à vue.

D’après les informations de CNEWS, confirmées par la Croix-Rouge, l’immeuble est resté inaccessible plusieurs heures, le temps des investigations. Les habitants ont été temporairement relogés dans un gymnase voisin avant de pouvoir regagner leur appartement vers 23h30.