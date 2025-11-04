Meurtre de Lola : Dahbia Benkired renonce à faire appel de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible

Condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible vendredi 24 octobre dernier pour le meurtre de Lola, Dahbia Benkired n'a pas fait appel de sa condamnation, a appris CNEWS ce mardi 4 novembre.

Un soulagement pour la famille de Lola. Dahbia Benkired, condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour les viols, la torture et le meurtre de Lola Daviet le 14 octobre 2022, n'a pas fait appel du verdict rendu par la cour d’assises de Paris le 24 octobre dernier, a appris CNEWS ce mardi auprès de ses deux avocats.

Cette Algérienne de 27 ans avait en effet dix jours, soit jusqu'au lundi 3 novembre à minuit, pour interjeter appel de la condamnation prononcée à son encontre, la plus lourde prévue par le Code pénal. De ce fait, sa condamnation à la perpétuité incompressible est désormais définitive.

L'avocate de la famille de Lola, Me Clothilde Lepetit, a réagi à la suite de cette décision. «La famille est extrêmement soulagée de savoir que la décision de la cour d’assises est définitive. Cette décision était importante et de la savoir définitive est une souffrance de moins», a dit à CNEWS l'avocate.

Mardi 28 octobre, les proches de Lola avaient exprimé leur crainte au sujet du potentiel appel. «C’est encore dix jours d’attente où l’on espère qu’elle ne le fera pas. Mais, comme elle aime parler d’elle, on a un petit doute qu’elle puisse le faire (…) Je ne veux plus vivre ça», s’était exprimée Delphine Daviet, mère de Lola, sur RTL.

Au cours du même entretien, Thibault, frère de la victime, partageait le même avis que sa mère. «On sait qu’elle est narcissique et qu’elle veut qu’on parle d’elle (…) Pour l’instant, on attend les dix jours et on verra à la fin si elle fait ça», avait-il dit.

Vendredi 24 octobre, Dahbia Benkired avait pris la parole pour la dernière fois devant la cour d’assises de Paris. Dans une courte phrase prononcée en fin de matinée, elle avait déclaré : «Je demande le pardon, c’est horrible ce que j’ai fait».