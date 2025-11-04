Procès d’Eric Olhats : l'ancien mentor d'Antoine Griezmann jugé ce mardi pour des agressions sexuelles sur six enfants qu’il entraînait

Connu pour avoir détecté Antoine Griezmann en tant que recruteur à la Real Sociedad, Eric Olhats est jugé ce mardi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) pour «atteinte sexuelle sur mineurs» et «corruption de mineur».

Visé par les plaintes de six hommes, Eric Olhats doit être jugé ce mardi 4 novembre pour «atteintes sexuelles sur mineurs» et «corruption de mineurs». Les plaignants accusent l'ancien mentor d'Antoine Griezmann et ex-recruteur de la Real Sociedad d'avoir abusé d'eux lorsqu'ils étaient de jeunes footballeurs licenciés à l'Aviron Bayonnais.

Les faits auraient été commis entre 1997 et 2002, puis en 2021 et 2022. Dans chacun des cas, les victimes présumées étaient âgées de moins de 15 ans. Elles décrivent des caresses, des masturbations, des SMS déplacés et des projections de films pornographiques en leur présence, alors qu'Éric Olhats était leur entraîneur mais aussi recruteur pour la Real Sociedad.

Aujourd'hui âgé de 62 ans, le prévenu nie ce qui lui est reproché et a été placé en détention provisoire. Il est connu pour avoir détecté Antoine Griezmann en 2005 et a ensuite été le conseiller sportif de l'international français (104 sélections) jusqu'en 2017.

Antoine Griezmann entendu

Le footballeur a d'ailleurs vécu chez l'entraîneur entre 2004 et 2009, alors qu'il était élève du centre de formation de la Real Sociedad, à Saint-Sébastien, au Pays basque espagnol. A ce titre, il a été entendu dans le cadre de la procédure mais n'a fait état d'aucun acte subi ou observé.

Sandrine Larié, avocate de l'une des victimes, assure qu'Eric Olhats se faisait tour à tour «aimer» et «craindre» par les adolescents, entretenant des «relations malsaines».

Me Frédéric Lonné, avocat de deux autres plaignants, estime que le prévenu «choisissait ses victimes parmi les plus fragiles, souvent en entrant dans les familles, en gagnant la confiance des parents». Les faits dénoncés auraient eu lieu lors de déplacements, en marge de matchs ou de stages sportifs.

Une première condamnation en 1991

Insistant sur le «besoin de reconnaissance des faits» pour leurs clients, les deux conseils déplorent que l'ex-recruteur soit «enferré dans sa position». L'une des victimes, qui avait 14 ans au moment des faits, ne «s'attend pas à voir un prévenu qui se sent coupable et qui présente ses excuses».

L'enquête avait été ouverte en 2019 après un signalement anonyme pour des «gestes déplacés». Eric Olhats avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire en mars 2023 avec pour interdiction, parmi d'autres, de «se rendre dans une enceinte sportive».

Son contrôle judiciaire a été révoqué le 22 juillet, après qu'il a été signalé à proximité d'un stade en Haute-Loire. Il y aurait abordé un père et ses fils, se présentant comme le mentor d'Antoine Griezmann. Ce mardi, il comparaît sous le statut de détenu.

L'ex-entraîneur avait déjà été condamné en 1991 à un an de prison avec sursis, avec obligation de soins pour des faits d'attentat à la pudeur sur mineur commis à Soulac-sur-Mer (Gironde). La Fédération française de football, la Fondation pour l'enfance, l'association Colosse aux pieds d'argile ainsi que le club de football de l'Aviron Bayonnais se sont constituées parties civiles pour le procès qui s'ouvre.