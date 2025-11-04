«Une souffrance de moins» : l’avocate de la famille de Lola réagit pour CNEWS à la condamnation définitive de Dahbia Benkired

Me Clothilde Lepetit, avocate de la famille de Lola, a réagi auprès de CNEWS à la suite de la condamnation définitive de Dahbia Benkired, indiquant que celle-ci représentait «une souffrance de moins».

Une décision jusque-là attendue. L’Algérienne de 27 ans, Dahbia Benkired, a été condamnée vendredi 24 octobre dernier à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour le meurtre de Lola, 12 ans, le 14 octobre 2022. Néanmoins, la meurtrière de la jeune fille disposait de dix jours pour faire appel de sa condamnation.

Ainsi, pour que la condamnation de Dahbia Benkired soit définitive, il fallait attendre jusqu’au lundi 3 novembre à minuit pour savoir si l’Algérienne ferait, ou non, appel. Ce mardi, les avocats de la condamnée, Me Alexandre Valois et Me Lucile Bertier, ont annoncé à CNEWS que leur cliente n’a pas interjeté appel du verdict rendu par la cour d’assises de Paris le 24 octobre.

Une annonce à laquelle a réagi Me Clothilde Lepetit, avocate de la famille de Lola, à CNEWS. «La famille est extrêmement soulagée de savoir que la décision de la cour d’assises est définitive», nous a dit la représentante des proches de la victime.

D’après l’avocate, la condamnation définitive de Dahbia Benkired représente «un soulagement» pour la famille de Lola. «Cette décision était importante et de la savoir définitive est une souffrance de moins», a déclaré Me Clothilde Lepetit à CNEWS.

Samedi 25 octobre au micro de TF1, Delphine Daviet, mère de Lola, avait exprimé son soulagement après le verdict rendu par la cour d’assises de Paris. «Ça soulage, quand même, un peu, pas totalement, mais ça soulage de savoir que cette personne est enfermée et qu'elle y restera toute sa vie», a estimé la mère de la victime, déplorant que certaines «questions» demeurent aujourd’hui sans réponses.