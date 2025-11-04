Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Une souffrance de moins» : l’avocate de la famille de Lola réagit pour CNEWS à la condamnation définitive de Dahbia Benkired

Delphine Daviet, mère de Lola, avait déjà exprimé son «soulagement» après le verdict rendu par la cour d'assises de Paris. [JULIEN DE ROSA / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le

Me Clothilde Lepetit, avocate de la famille de Lola, a réagi auprès de CNEWS à la suite de la condamnation définitive de Dahbia Benkired, indiquant que celle-ci représentait «une souffrance de moins».    

Une décision jusque-là attendue. L’Algérienne de 27 ans, Dahbia Benkired, a été condamnée vendredi 24 octobre dernier à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour le meurtre de Lola, 12 ans, le 14 octobre 2022. Néanmoins, la meurtrière de la jeune fille disposait de dix jours pour faire appel de sa condamnation.

Ainsi, pour que la condamnation de Dahbia Benkired soit définitive, il fallait attendre jusqu’au lundi 3 novembre à minuit pour savoir si l’Algérienne ferait, ou non, appel. Ce mardi, les avocats de la condamnée, Me Alexandre Valois et Me Lucile Bertier, ont annoncé à CNEWS que leur cliente n’a pas interjeté appel du verdict rendu par la cour d’assises de Paris le 24 octobre. 

Une annonce à laquelle a réagi Me Clothilde Lepetit, avocate de la famille de Lola, à CNEWS. «La famille est extrêmement soulagée de savoir que la décision de la cour d’assises est définitive», nous a dit la représentante des proches de la victime.

Sur le même sujet Meurtre de Lola : Dahbia Benkired renonce à faire appel de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible Lire

D’après l’avocate, la condamnation définitive de Dahbia Benkired représente «un soulagement» pour la famille de Lola. «Cette décision était importante et de la savoir définitive est une souffrance de moins», a déclaré Me Clothilde Lepetit à CNEWS. 

Samedi 25 octobre au micro de TF1, Delphine Daviet, mère de Lola, avait exprimé son soulagement après le verdict rendu par la cour d’assises de Paris. «Ça soulage, quand même, un peu, pas totalement, mais ça soulage de savoir que cette personne est enfermée et qu'elle y restera toute sa vie», a estimé la mère de la victime, déplorant que certaines «questions» demeurent aujourd’hui sans réponses. 

LolaCrimesMeurtreFaits diversPoliceJustice

À suivre aussi

Meurtre de Lola : Dahbia Benkired renonce à faire appel de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible
Procès du meurtre de Lola : jusqu’à quand Dahbia Benkired peut-elle interjeter appel de sa condamnation ?
«Ça soulage de savoir que cette personne est enfermée» : la mère de Lola raconte le procès après la condamnation de Dahbia Benkired

Ailleurs sur le web

Dernières actualités