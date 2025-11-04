Val-d'Oise : une adolescente retrouvée morte dans la Seine, localisée grâce à son collier

Le drame s'est noué dans la matinée du lundi 3 novembre. une adolescente de 16 ans s’est jetée dans la Seine depuis le pont qui relie Argenteuil (Val-d’Oise) à Colombes (Hauts-de-Seine). Si elle a pu être localisée grâce à son collier, elle est malheureusement décédée.

La thèse du suicide privilégiée. Ce lundi 3 novembre, une adolescente de 16 ans n'a pas survécu à une noyade dans le Val-d’Oise, rapporte Le Parisien.

L'adolescente s'est jetée dans l'eau, sous le regard de quelques passants. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris avait envoyé plusieurs véhicules, aidée par le Service département d'Incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise.

En attendant les secours, des personnes présentes sur une péniche lui ont lancé une bouée, qu'elle aurait refusée, selon les informations du quotidien.

Les deux canots pneumatiques des pompiers et celui de la brigade fluviale de la police ont effectué de nombreux passages pour retrouver la jeune fille, dont l'identité est restée anonyme.

Sa chaîne en argent brillait jusqu'à 4 mètres

Le bijou que portait la victime était finalement apparu comme un dernier signe d'espoir pour les sauveteurs descendus in extremis dans la Seine.

La chaîne en argent qu'elle portait autour du cou brillait en effet jusqu'à 4 mètres de profondeur.

Malheureusement, les secouristes sont arrivés trop tard. Le corps de l'adolescente a été remonté inanimé.

Une enquête a été ouverte même si la thèse du suicide reste privilégiée, indique le parquet de Nanterre auprès d'actu Paris.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel drame se déroule aux alentours. Alisha, une adolescente de 14 ans, avait également été retrouvée morte noyée à Argenteuil, en octobre 2022.

La jeune fille, harcelée à l'école, avait été frappée puis jetée dans la Seine par deux adolescents.