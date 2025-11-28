Guets-apens homophobes près de Tours : ce que l'on sait de ces affaires sordides qui ont sévi dans une commune rurale

Plusieurs affaires d'homophobie ont tristement marqué la ville de Montlouis-sur-Loire, près de Tours (Indre-et-Loire). En effet, cinq personnes, dont trois mineurs, ont été interpellées ce mercredi 26 novembre.

Cinq personnes, dont trois mineures, ont été interpellées, ce mercredi 26 novembre, à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire) pour avoir organisé deux guets-apens à caractère homophobe, a annoncé, ce jeudi 27 novembre, la procureure de la République de Tours, Catherine Sorita-Minard.

Deux des cinq personnes, nées en 2004 et 2007, avec des antécédents judiciaires, ont été interpellées et déférées ce jeudi 27 novembre. Les trois mineurs ont été déférés et présentés devant un juge des enfants. Le parquet a requis leur placement sous contrôle judiciaire, et pour deux d'entre eux le placement dans un foyer.

Des guets-apens homophobes

Selon le parquet de Tours à CNEWS, les cinq individus avaient prémédité ces agressions. En amont, ils abordaient des hommes sur Grindr, une application de rencontre, dédiée aux homosexuels, avant de leur donner rendez-vous pour les agresser physiquement.

Dans la nuit du 18 octobre, un homme a été agressé, entrainant une incapacité de travail de 15 jours. Il avait notamment été insulté de «vieux p******** de m****» et de «sale p***», en raison de son orientation sexuelle.

Enfin, dans la nuit du 22 au 23 octobre, un autre homme a été agressé, entraînant, pour sa part, une incapacité totale de travail de 30 jours. Il a aussi été insulté de «p***, gros p****** et sale p********». La victime aurait été saisie par la tête tandis que les autres individus lui assénaient des coups.