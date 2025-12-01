Évasion à la prison de Dijon : l’ex-compagne d’un des évadés exprime sa peur

Vendredi 28 novembre dernier, l’un des deux évadés de la maison d’arrêt de Dijon a été interpellé par les forces de l’ordre à Bey. Âgé de 32 ans, il avait été placé en détention provisoire pour «des menaces et violences habituelles aggravées sur conjointe». Cette dernière a exprimé sa peur lorsqu’elle a appris l’évasion du détenu.

Un traumatisme qu’elle n’oubliera sans doute pas. Deux détenus de la maison d’arrêt de Dijon s’étaient évadés jeudi 27 novembre de l’établissement pénitentiaire. Le premier évadé est âgé de 32 ans. Il est mis en examen pour «menaces et violences habituelles aggravées sur conjointe».

Celui-ci a été interpellé vendredi par la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) dans un bar à Bey, une commune située près de Dijon. Le second détenu, âgé de 19 ans et mis en examen pour «des faits de tentative d’assassinat et association de malfaiteurs», demeure à l’heure actuelle introuvable.

L’interpellation du trentenaire ne peut être qu’un soulagement pour l’ex-conjointe de l’individu. Celle-ci a en effet été envahie de «panique» lorsqu’elle a appris l’évasion de celui qui l’a autrefois violentée, selon les mots de son avocate Me Marjory Weiermann sur RTL.

«Elle a été informée vers 9h, puis récupérée à son travail pour aller chercher son fils à l’école avant d’être mise en sécurité», a indiqué l’avocate interrogée par nos confrères ce lundi 1er décembre, expliquant que sa cliente s’est dite «stupéfaite qu’on puisse s’évader aussi facilement».

«Elle a pensé qu’il s’était évadé pour s’en prendre à elle»

Si l’homme a été placé en détention, c’est notamment parce qu’il a crevé un œil de son ex-compagne avec une fourchette. La victime a redouté un passage à l’acte de son ex-conjoint. «Elle a pensé qu’il s’était évadé pour s’en prendre à elle», a déclaré Me Marjory Weiermann.

Finalement, le trentenaire doit désormais être présenté à un juge avec une femme de 25 ans considérée comme une complice en vue d’une mise en examen.

Concernant le second évadé, une opération de police avait été menée «sur commission rogatoire» ce dimanche 30 novembre au matin à Besançon, dans le quartier des Hauts de Chazal. Néanmoins, elle n’a pas permis «d’appréhender la personne en état d’évasion, qui est toujours activement recherchée», a indiqué le procureur de la République de Dijon, Olivier Caracotch, dans un communiqué.

«Un de ses proches, et par ailleurs ex-codétenu, un bisontin âgé de 19 ans, était interpellé dans les lieux d’habitation visités et placé en garde à vue pour complicité d’évasion en bande organisée et association de malfaiteurs», a ajouté le magistrat.