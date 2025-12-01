Haute-Loire : des dégradations constatées dans une mosquée, une personne recherchée

Dans un communiqué publié ce lundi 1er décembre, le parquet du Puy-en-Velay (Haute-Loire) a indiqué que des dégradations ont été constatées dans la mosquée Ar-Rahma, dans le même département. Une personne est actuellement recherchée.

Des dégradations ont été constatées ce dimanche 30 décembre dans une salle de prière de la mosquée Ar-Rahma, en Haute-Loire, a fait savoir le parquet du Puy-en-Velay ce lundi 1er décembre, confirmant une information de l'Eveil.

Celles-ci auraient eu lieu entre 15h et 17h. Selon le ministère public, des «chaises et des livres ont été renversés, des chapelets et des micros arrachés, et un coran aurait été dégradé». Pour l’heure, le suspect est recherché et son identité reste méconnue.

Une enquête a été ouverte pour «dégradation». Celle-ci doit permettre d’«identifier l’auteur et déterminer son mobile, qui n’est pas connu à ce stade», a indiqué le parquet du Puy-en-Velay.

Sur le réseau social X, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a condamné les faits. «Je condamne fermement les actes de vandalisme et de profanation commis hier dans une mosquée du Puy-en-Velay», a écrit le ministre.

Je condamne fermement les actes de vandalisme et de profanation commis hier dans une mosquée du #PuyEnVelay. Les actes antireligieux n’ont pas leur place dans notre République. Une enquête a été ouverte. https://t.co/h665Esqm3p — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) December 1, 2025

«Les actes antireligieux n’ont pas leur place dans notre République», a-t-il ajouté.