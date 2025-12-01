Meurthe-et-Moselle : l’incendie qui a fait cinq morts était «volontaire»

Dans un communiqué, le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste, a indiqué que l’incendie survenu dimanche dans un logement de Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), ayant tué cinq personnes, dont deux adolescents, était «volontaire».

Au lendemain de l’incendie d’un logement situé à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle) et qui a fait cinq morts, le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste, a expliqué ce lundi 1er que les constatations techniques ont été réalisées ce jour.

Elles «ont mis en évidence l'intervention d'un tiers dans le déclenchement du sinistre», a ajouté le magistrat. Alors que l’enquête en flagrance avait été initialement ouverte pour «homicides involontaires», celle-ci a basculé en «incendie volontaire ayant entraîné la mort». Ce crime est passible de la réclusion à perpétuité. Les investigations ont été confiées à la section de recherches de la gendarmerie de Nancy.

L'incendie est survenu vers 03h20 du matin ce dimanche 30 novembre au domicile d'une famille de quatre personnes. Les deux parents, âgés de 59 et 60 ans, un de leurs fils, âgé de 16 ans, ainsi que deux amis de leurs enfants, âgés de 16 et 20 ans, ont perdu la vie.

70 sapeurs-pompiers mobilisés

Le 2e enfant de la famille, âgé de 22 ans, s'en est tiré avec des blessures légères. Il s'était échappé par les toits, selon Pascal Schneider, maire de la commune, à l’AFP.

Environ 70 sapeurs-pompiers, appuyés d’une trentaine de véhicules, sont rapidement intervenus pour circonscrire l’incendie. Le bâtiment concerné comptait trois niveaux, avec un magasin au rez-de-chaussée.

Lors de l’opération de secours, deux victimes ont pu être extraites du bâtiment, tandis que les deux autres ont été retrouvées à l’intérieur du logement. Ce drame bouleverse profondément la petite communauté de Neuves-Maisons. Les circonstances exactes de l’incendie restent à déterminer.