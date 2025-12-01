Paris : François Hollande victime d’un cambriolage, deux hommes d'origine algérienne placés en détention provisoire

L’ancien président de la République, François Hollande, et sa compagne Julie Gayet, ont été victimes d’un cambriolage le 22 novembre dernier à Paris. Deux hommes, nés en Algérie, ont été mis en examen et placés en détention provisoire, a appris CNEWS du parquet de la capitale.

Chaque année, la capitale française enregistre plusieurs milliers de cambriolages. Mais l’une des victimes recensées en cette fin d’année 2025 n’est autre que l’ancien président de la République, François Hollande.

En effet, l’ancien chef de l’État et sa compagne, Julie Gayet, ont été victimes d’un cambriolage le 22 novembre dernier dans leur domicile du 20e arrondissement, a appris CNEWS du parquet de Paris ce lundi 1er décembre, confirmant une information de BFMTV.

D’après nos confrères, une montre aurait été dérobée. À la suite de ce cambriolage, une enquête a été ouverte pour «vol en bande organisée» et diligentée par le 2e district de police judiciaire.

Les investigations ont conduit à l’interpellation de deux hommes. En réalité, après le cambriolage, qui a duré 6 minutes, les suspects avaient pris la fuite avant de retourner sur les lieux, 30 minutes plus tard, car l'un des deux mis en cause avait oublié sa vapoteuse, selon RTL.

C'est ainsi que les deux individus ont été interpellés. Selon le parquet de Paris à CNEWS, les suspects sont «nés en décembre 1994 et février 1995 en Algérie». Les deux mis en examen ont été déférés.

Ils ont été «mis en examen et placés en détention provisoire le 28 novembre 2025», a conclu le parquet de Paris. Concernant la montre dérobée, celle-ci a été rendue à l’ancien président de la République.