Poupée sexuelle vendue sur Internet : le procès de l'homme interpellé en novembre dans les Bouches-du-Rhône doit se tenir en janvier

Interpellé début novembre dans les Bouches-du-Rhône, un homme doit être jugé le 2 janvier 2026 devant le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence. Il est soupçonné d’avoir acheté une poupée à caractère pédopornographique sur Internet.

Un jugement, quasiment deux mois après les faits. Vendredi 2 décembre prochain, un homme comparaîtra devant le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre après une commande d’une poupée sexuelle passée sur Internet début novembre.

D’après un communiqué du parquet d’Aix-en-Provence adressé à CNEWS en date du 5 novembre 2025, les faits qui sont reprochés au mis en cause remontent au 3 novembre. Ce jour-là, ce sont les employés d’une société de livraison de colis qui ont alerté les gendarmes après avoir découvert, «dans un colis en provenance de Chine», une «poupée à caractère pédopornographique».

Des investigations ont alors été menées. Celles-ci avaient permis d’identifier et d’interpeller le destinataire du colis. Le mis en cause «était déjà connu du fichier judiciaire des auteurs d’agressions sexuelles pour avoir antérieurement été condamné pour des faits d’agression sexuelle», avait écrit le parquet d’Aix-en-Provence.

Au cours de sa garde à vue, l’homme avait reconnu avoir commandé cette poupée «à des fins sexuelles». Il a été déféré le 5 novembre au parquet d’Aix-en-Provence et son jugement aura lieu le 2 janvier prochain.

Pour les faits qui lui sont reprochés, l’intéressé risque jusqu’à cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende.