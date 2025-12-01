Terrorisme : deux mineurs mis en examen à Paris et écroués pour un projet d’attaque antisémite

Deux mineurs ont été mis en examen et écroués ce dimanche 30 novembre à Paris pour un projet d’attaque antisémite, a appris CNEWS ce lundi auprès du parquet national antiterroriste (PNAT). Les deux jeunes individus ont été placés en détention provisoire.

Deux jeunes au profil très inquiétant. Ce dimanche 30 novembre, deux mineurs ont été mis en examen et écroués dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le jour même du chef de «participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteinte aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 du code pénal», a appris CNEWS du parquet national antiterroriste (PNAT) ce lundi 1er décembre.

Les deux individus sont en effet soupçonnés d’avoir élaboré «un projet d’action violente visant des cibles israélites ainsi que leur adhésion à l’idéologie» de Daesh, a indiqué une source proche de l’enquête au Parisien.

Selon nos confrères, ce sont les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) qui ont mené les investigations. En effet, un message aurait été posté dans un groupe WhatsApp intitulé «100», qui réunissait des individus radicalisés et partisans de Daesh.

20 mineurs terroristes mis en examen depuis le début de l'année

Un membre du groupe aurait alors annoncé son passage à l’acte, expliquant qu’il va «tuer des juifs dans cinq jours». Il aurait évoqué un lieu de culte comme cible. L’auteur de cette publication aurait également accompagné son texte d’une photo de lui-même, en train de poser avec un couteau dans la main, selon nos confrères.

Ce mineur aurait été identifié comme un Russe de 16 ans, originaire de Tchétchénie et domicilié à Strasbourg, dans le Bas-Rhin, depuis son arrivée en France avec sa mère, il y a quatre ans. Ce jeune homme a été interpellé avec un second mineur, un Français de 16 ans, avec qui il serait en contact étroit.

D’après le PNAT à CNEWS, les deux intéressés ont été mis en examen et «placés en détention provisoire conformément à nos réquisitions». «Au 1er décembre 2025, et depuis le 1er janvier 2025, 20 mineurs ont été mis en examen pour une infraction de nature terroriste, dans le cadre de procédures suivies par le PNAT», nous a indiqué le ministère public des affaires terroristes.