Avignon : deux agents pénitentiaires violemment agressés par un détenu ayant exhibé son sexe devant une surveillante

Deux agents pénitentiaires ont été hospitalisés ce mardi 2 décembre après avoir été agressés par un détenu ayant au préalable exhibé son sexe devant une surveillante, a appris CNEWS de source pénitentiaire.

Une violence au quotidien dans les prisons françaises. Ce mardi 2 décembre, deux agents pénitentiaires ont violemment agressés par un détenu à la maison d’arrêt d’Avignon, dans le Vaucluse, a appris CNEWS de source pénitentiaire.

Cet individu, connu pour son comportement dangereux et régulièrement hostile, a tout d'abord exhibé son sexe devant une surveillante. Selon notre source pénitentiaire, l’individu était coutumier des faits puisqu’il se trouvait déjà en confinement au moment de son geste.

A la suite de ces faits, le brigadier-chef et un agent se sont rendus dans la cellule pour avoir des explications. Interrogé sur son comportement, le détenu a d’abord nié.

«Ils savent pertinemment qu’aucune sanction ne leur sera infligée»

La situation s’est tendue lorsqu'il est descendu de son lit superposé pour se diriger vers le brigadier-chef de manière agressive. Comme le rapporte FO Justice dans un communiqué, «l’individu l'a saisi et lui a asséné de nombreux coups de poing au visage, le projetant au sol».

Le deuxième agent est alors intervenu et a été agressé à son tour à coups de poing au visage. Il a fallu l’intervention de renforts pour que l’agresseur soit maîtrisé. Transportés à l’hôpital, les deux personnels pénitentiaires se sont vus prescrire 2 jours d’incapacité totale de travail (ITT).

Le syndicat FO Justice a vivement réagi après les faits : «Nous sommes confrontés à des individus qui (…) n’ont ni crainte des conséquences, ni respect. Ils savent pertinemment qu’aucune sanction ne leur sera infligée, car oui, le maintien des liens familiaux, l’accès aux cigarettes ou d’autres droits sont jugés plus importants que la sécurité et l’intégrité physique des agents». Le syndicat exige des sanctions exemplaires à l’encontre du détenu ainsi que son placement vers l’unité pour les détenus violents (UDV).