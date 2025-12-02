Frédérique Bel et son amie refoulées d’un VTC : une enquête interne ouverte par Bolt pour identifier le chauffeur

A la suite d’une vidéo publiée par l’actrice Frédérique Bel et son amie en fauteuil roulant sur Instagram après qu’elles ont été refoulées d’un VTC, Bolt a dénoncé auprès de CNEWS le comportement du chauffeur, affirmant avoir procédé à l’ouverture d’une enquête interne pour identifier le conducteur.

L'application apporte son soutien aux plaignantes. Frédérique Bel et son amie en fauteuil roulant, la harpiste Anja Linder, ont été refoulées d’un VTC dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 décembre 2025. Une séquence publiée par l’actrice de 50 ans qui a été largement commentée sur les réseaux sociaux.

L’histoire s’est déroulée lorsque les deux femmes ont décidé de prendre un VTC pour rentrer. Alors qu’elles étaient déjà installées dans le véhicule, le chauffeur leur a conseillé de prendre une autre voiture tout en prétextant que le fauteuil roulant «ne rentre pas» dans le coffre.

Après quelques minutes d’échange tendu, l’homme a fini par faire sortir les deux femmes du véhicule et décharger le fauteuil roulant du coffre de l'habitacle avant de repartir. Contacté par CNEWS, Bolt a tenu à réagir, dénonçant un comportement «inacceptable» de la part d’un chauffeur, qui «ne reflète en aucun cas les valeurs d’inclusivité, de respect et d’égalité d’accès à la mobilité portées» par l’entreprise.

«Bolt applique une politique de tolérance zéro face à toute forme de discrimination. Nous avons immédiatement ouvert une enquête interne afin d’identifier le chauffeur et la course concernée, et prendrons toutes les mesures nécessaires conformément à nos politiques», a assuré auprès de CNEWS l’application des transports VTC.

«Il m’a jeté mon handicap à la figure...»

Dans la vidéo publiée par l’actrice, le chauffeur expliquait être dans «son droit», affirmant que le coffre de son véhicule n’était pas grand. Une version contestée par Bolt.

«Conformément aux lois et à la réglementation française, le refus de prise en charge d’une personne à mobilité réduite utilisant un fauteuil roulant pliable ne pourrait se justifier que par des motifs techniques légitimes - par exemple, un coffre trop petit ou déjà occupé, ou un fauteuil ne pouvant physiquement pas être transporté. Aucun de ces cas de figure ne s’applique dans cette situation», nous a dit Bolt.

Enfin, auprès de CNEWS, l’entreprise a apporté son soutien et sa coopération à Anja Linder «si elle souhaite déposer une plainte auprès des autorités». «Nous avons également pris contact afin de nous assurer qu’elle dispose de tout notre soutien et de l’aide nécessaire dans le cadre de cet incident», a ajouté l’application des transports VTC.

Très émue par cet incident, Anja Linder avait en effet déploré le traitement «tellement rabaissant» et «tellement humiliant» du chauffeur. «Ça arrive une fois sur cinq et ça te gâche tout ce que tu viens de vivre... Et c'était beau ce qu'on avait vécu et là, finir la journée comme ça, d'une façon tellement rabaissante, tellement humiliante. Il m’a jeté mon handicap à la figure...», a-t-elle déclaré.