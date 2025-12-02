Limoges : le directeur d’une école maternelle mis en examen pour viol sur mineur

Dans un communiqué publié ce mardi 2 décembre, le parquet de Limoges a annoncé la mise en examen du directeur de l’école maternelle Joliot-Curie pour «viol sur mineur de 15 ans» et «acquisition, détention et diffusion d’images pédopornographiques».

Les faits suspectés sont gravissimes. Le parquet de Limoges (Haute-Vienne) a fait savoir, ce mardi 2 décembre, que le directeur de l’école Joliot-Curie a été mis en examen et placé en détention provisoire, et ce dans le cadre d’une «enquête préliminaire conduite sous l’autorité du parquet de Limoges, pour des infractions en lien avec la découverte d’images de mineurs présentant un caractère sexuel».

Dans son communiqué publié ce jour, la procureure de la République de Limoges, Emilie Abrantes, a expliqué que l’homme a été placé en garde à vue le 25 novembre. «Les investigations ont conduit à confirmer la détention de ces images et ont également révélé des faits de nature sexuelle sur un mineur. Ce dernier a été identifié et entendu par les services de police», a indiqué la magistrate.

Deux jours après son placement en garde à vue, le parquet de Limoges a procédé à l’ouverture d’une information judiciaire pour «viol sur mineur de 15 ans alors qu’il existait entre l’auteur et la victime une différence d’âge d’au moins cinq ans, d’acquisition». La «détention et diffusion d’images de mineurs présentant un caractère pornographique et de consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition des images de mineurs présentant un caractère pornographique» a également motivé l'ouverture de cette information judiciaire.

L’homme a été, dans la foulée, mis en examen et placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet. «Une mesure de suspension à titre conservatoire a par ailleurs été prise par l’Inspecteur d’académie de Limoges», a dit la procureure de la République de la ville, notant qu’«à ce stade des investigations, les faits pour lesquels le mis en cause a été mis en examen ne se seraient pas produits dans le cadre de son activité professionnelle».

Désormais, de nombreux actes techniques auditions doivent se poursuivre sous l’autorité du magistrat instructeur «afin de faire toute la lumière sur ces faits».