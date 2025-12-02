«Nous allons porter plainte» : Frédérique Bel dénonce un chauffeur VTC qui a jeté le fauteuil de son amie handicapée sur le trottoir

Dans une vidéo publiée sur le réseau social Instagram, l’actrice Frédérique Bel a dénoncé le comportement d’un chauffeur VTC. Selon elle, ce dernier aurait jeté le fauteuil roulant de son amie handicapée sur le trottoir et aurait refusé de prendre les deux femmes à bord de son véhicule.

Une mésaventure. Dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 décembre 2025, l’actrice Frédérique Bel, 50 ans, a publié une vidéo sur son compte Instagram, intitulée : «Minuit, dans le froid… On s’est faites tej» (jetée : ndlr). Dans cette séquence de plusieurs minutes, l’actrice a dénoncé le comportement d’un chauffeur VTC ayant jeté le fauteuil roulant de son amie, la harpiste Anja Linder, sur le trottoir.

L’histoire s’est déroulée lorsque les deux femmes ont décidé de prendre un VTC pour rentrer. Alors qu’elles étaient déjà installées dans le véhicule, le chauffeur leur a conseillé de prendre une autre voiture tout en prétextant que le fauteuil roulant «ne rentre pas» dans le coffre.

«Prenez une autre voiture, une grande voiture, ça ne rentre pas, je vais faire comment ?», a demandé le chauffeur alors qu’il «déchargeait» le fauteuil roulant de la voiture. «Monsieur, nous rentrons dans toutes les voitures, il suffit de pousser le siège. Il suffit de baisser le siège comme ça. Votre coffre est très grand, Monsieur», a répondu alors Frédérique Bel.

Visiblement, le chauffeur n’avait pas l’intention d’écouter le conseil de l’actrice. «Nous sommes dans une grande voiture, et il y a un monsieur qui ne veut pas nous prendre. Il a un coffre immense mais ne veut pas nous prendre», a dit Frédérique Bel.

Au cours de cet échange tendu, le chauffeur a persisté, indiquant qu’il allait appeler «Bolt» et invoquant «son droit» de ne pas prendre en charge Frédérique Bel et Anja Linder. «Vous pouvez me filmer comme vous voulez, j’ai tout mon droit», a-t-il dit. «Sortez et filmez-moi, ce n’est pas un problème», a-t-il ajouté.

«Il m’a jeté mon handicap à la figure...»

Finalement, le chauffeur a sorti le fauteuil roulant du véhicule et est reparti. «On vient de se faire refouler par un Bolt qui n’avait pas envie de mettre le fauteuil dans la voiture. Or, on a réussi à le mettre dans l’habitacle (…) J’ai baissé le siège et il n’avait plus qu’à fermer dans le coffre. Il ne voulait pas que ça rentre. Il a refusé de fermer le coffre», a commenté Frédérique Bel avant de compléter : «Merci Bolt. Nous allons porter plainte».

De son côté, la harpiste Anja Linder, très émue, a déploré le traitement «tellement rabaissant» et «tellement humiliant» du chauffeur. «Ça arrive une fois sur cinq et ça te gâche tout ce que tu viens de vivre... Et c'était beau ce qu'on avait vécu et là, finir la journée comme ça, d'une façon tellement rabaissante, tellement humiliante. Il m’a jeté mon handicap à la figure...», a-t-elle déclaré.

L’application de transport VTC a commenté la publication de Frédérique Bel. «C'est vraiment dommage le comportement que le chauffeur chargé de la commande a eu avec vous et votre amie. Nous sommes sincèrement navrés pour le comportement de ce dernier à votre égard», a dénoncé Bolt.

Avant de poursuivre : «Nous n'encourageons aucunement cette manière de procédé de la part de nos partenaires chauffeurs. Nous avons entamé avec effet immédiat des investigations afin que nous puissions prendre des mesures appropriées».

Contacté par CNEWS dans le but d’en savoir davantage sur les mesures que l’application de transport VTC compte prendre à l’encontre de son chauffeur, Bolt n’était pas joignable dans l’immédiat.