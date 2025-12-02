Paris : trois hommes mis en examen après le viol d’une mineure de 13 ans

Sur les quatre hommes interpellés lundi pour le viol d’une mineure de 13 ans, trois ont été mis en examen ce dimanche 7 décembre. La jeune fille aurait subi «des actes sexuels dans les toilettes» au KFC des Halles, à Paris.

Un acte criminel de plus dans le quartier des Halles. Lundi 1er décembre au soir, les policiers ont procédé à l’interpellation de quatre individus dans le secteur du Forum des Halles, à Paris. Soupçonnés d’avoir violé une mineure née en décembre 2011, trois d'entre eux ont été mis en examen ce dimanche 7 décembre.

L'un des suspects a été mis en examen pour «viol sur mineur de 15 ans», un deuxième pour «tentative de viol sur mineur de 15 ans» et le troisième pour «non-assistance à mineur en danger». Ce dernier a été placé sous le statut de témoin assisté et, selon une source proche du dossier, les quatre mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire.

Selon les informations transmises par le parquet de Paris à CNEWS mardi, les faits ont eu lieu vers 22h45. Les policiers du commissariat «Centre» ont été alertés par des passants du secteur des Halles qui leur ont indiqué «qu’une jeune fille leur avait confié qu’elle venait d’être violée».

Les fonctionnaires ont ensuite pris attache avec la victime. Cette dernière leur a redit «avoir passé la soirée avec une amie et un groupe de personnes à proximité du McDonald’s de Châtelet».

Trois mis en cause nés à Cayenne, le 4e à Haïti

A la suite d’un contrôle de police, la mineure a suivi le groupe de personnes au KFC des Halles, tandis que son amie est restée avec les forces de l’ordre. La jeune fille a, par la suite, été conduite dans les toilettes du fast-food où elle a «subi des actes sexuels».

Après avoir récolté le témoignage de la victime, les policiers ont emmené la jeune fille en patrouille et «ont interpellé sur sa reconnaissance quatre personnes dans un groupe toujours présent au Forum des Halles», nous explique encore le ministère public, ajoutant que la mineure «a été prise en charge pour des soins».

Parmi les mis en cause, trois sont nés à Cayenne en juillet 2007, en avril 2005 et en octobre 2001. Le dernier homme interpellé est, lui, né à Haïti en août 2005. «Les investigations sont en cours, sous la direction du parquet des mineurs», a conclu le ministère public.