Profanation de la tombe de Robert Badinter : l'auteur des faits condamné à un an de prison avec sursis

Une peine d'un an de prison avec sursis a été prononcée contre l'homme qui a profané la tombe de Robert Badinter, ce mercredi 3 décembre, au lendemain de son placement en garde à vue.

Du sursis. Une peine d'un an de prison avec sursis a été prononcée contre l'homme qui a profané la tombe de Robert Badinter. L'individu, un homme de 23 ans, avait été placé en garde à vue ce mardi 2 décembre dans l'enquête ouverte en octobre dernier.

La sépulture de l'ancien avocat, artisan de l'abolition de la peine de mort en France, avait été taguée. L'acte avait été commis au cimetière de Bagneux (Hauts-de-Seine), quelques heures après l'entrée au Panthéon de Robert Badinter.

Un tag à la peinture bleue

D'après une source policière, les mots «Eternelle est leur reconnaissance, les assassins, les pédos, les violeurs, la REPUBLIQUE le sanctifient» avaient été tagués à la peinture bleue sur la pierre tombale de l'ancien avocat, décédé en février 2024, à l'âge de 95 ans.

Le ministère public avait immédiatement ouvert une enquête préliminaire, confiée à la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, pour des faits punis d'un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.

La tombe avait été rapidement nettoyée par les services de la ville de Paris et Emmanuel Macron avait réagi sur X : «Honte à ceux qui ont voulu souiller sa mémoire. La République est toujours plus forte que la haine».