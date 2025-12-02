Seine-Saint-Denis : des policiers pris à partie par une vingtaine d'individus à Sevran

Des policiers ont été pris à partie par une vingtaine d’individus, ce lundi 1er décembre en début de soirée à Sevran (Seine-Saint-Denis), a appris CNEWS d’une source policière.

Une soirée électrique. Ce lundi soir à Sevran, en Seine-Saint-Denis, une vingtaine d’individus ont pris des policiers à partie, a appris CNEWS auprès d’une source policière.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 19h, lorsque des policiers en patrouille ont été approchés par une vingtaine de personnes. Les forces de l’ordre ont dû faire usage de LBD (lanceur de balles de défense) mais aussi de grenades de désencerclement pour parvenir à disperser les individus hostiles.

Dans le même secteur de la ville, cette fois-ci aux alentours de 23h30, une brigade cynophile en intervention pour une barricade sur la voie publique a fait face à un groupe de personnes encapuchonnés. Une nouvelle fois, des tirs de grenades de désencerclement ont été nécessaires pour disperser le groupe.

Si aucun blessé n’est à déplorer, les forces de l’ordre n’ont pu procéder à aucune interpellation. A la suite de ces deux événements, le calme est revenu dans ce quartier de cette ville de Seine-Saint-Denis.