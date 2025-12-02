Val-d’Oise : après des échanges à caractère sexuel avec une élève, un proviseur de lycée suspendu

L’académie de Versailles a indiqué ce mardi 2 décembre qu’un proviseur d'un lycée du Val-d'Oise a été suspendu lundi après avoir échangé des messages à caractère sexuel avec un élève de son établissement.

Des échanges sur une application de rencontre. Le proviseur d'un lycée du Val-d'Oise a été suspendu ce lundi après avoir échangé des messages à caractère sexuel avec un élève de son établissement.

L’académie de Versailles a précisé que le proviseur visé était en poste depuis 2019 au lycée Romain-Rolland à Goussainville. Après sa suspension, il «a été remplacé par une nouvelle proviseure» et «une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre».

Des échanges à caractère sexuel entre le proviseur et un élève de son établissement, âgé de 17 ans, se seraient déroulés sur l’application de rencontre Grindr, a par ailleurs indiqué l'académie.

Bien qu’il ait eu connaissance de l’âge du mineur, le proviseur aurait poursuivi les échanges sur Grindr, et une main courante a été déposée par la famille de l'adolescent.

Une alerte fin novembre

L’élève en question se serait confié auprès du conseiller principal d’éducation de son établissement.

Les services académiques ont appris ces faits le 28 novembre dernier. Le directeur académique du Val-d'Oise a signalé les faits «au procureur de la République, au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale».

Depuis lundi, «des infirmières et des psychologues de l’Education nationale ont recueilli la parole des élèves qui en exprimaient le besoin», a précisé encore l'académie. Le même jour, les familles et les personnels du lycée ont été officiellement mis au courant.

Un dispositif d’écoute a également été mis en place pour l’ensemble des adultes de la communauté éducative tandis que la Brigade régionale de sécurité, chargée d'intervenir dans les lycées franciliens pour en assurer la sécurité, est sur place.