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Achetée près de 15.000 euros en 1973, cette Aston Martin vaut désormais plus d'un million d’euros

L'Aston Martin a été acheté en 1973 pour la modique somme de 900 £. [Capture d'écran X @Telegraph]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une Aston Martin DB5 vendue pour 900 livres en 1973 (équivalent à 15.000 euros de nos jours) a été restaurée par son acheteur et vaudrait aujourd'hui plus d'un million d'euros. 

Un investissement rentable. En 1973, John Williams, un amateur de voiture gallois, a décidé d'acheter une Aston Martin DB5 contre la modique somme de 900 £ de l'époque, soit 15.000 euros de nos jours (en comptant l'inflation). Après des années à la conduire, John Williams a décidé de laisser sa voiture au garage. Petit à petit, l'état de l'Aston Martin, va se délabrer jusqu'à devenir une véritable épave. 

Après quelques années, John Williams, s'est décidé à restaurer sa voiture avec l'aide d'Aston Martin Works. Les spécialistes ont entièrement démonté cette rare DB5, l'une des 39 seulement dotées du moteur Vantage haute performance, de la conduite à droite et de la teinte Silver Birch, jusqu'à la tôle nue et ont consacré 2.500 heures à la remettre en état de marche. Résultat : une Aston Martin DB5 comme neuve qui vaudrait aujourd'hui plus d'1,14 million d'euros, à en croire le site TopGear

«Bien qu’il soit déplacé de spéculer sur la valeur de la voiture, je pense qu’il est raisonnable de supposer que si elle devait un jour être remise sur le marché, une valeur allant jusqu’à 1 million de livres sterling (environ 1,14 million d'euros, NDLR) serait justifiée», a déclaré Paul Spires, directeur d'Aston Martin Works.

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De son côté, John Williams était aux anges. «Cela fait probablement près de 50 ans que je n'ai pas conduit cette voiture, mais l'expérience est phénoménale. C'est tout simplement… incroyable. Ma belle est de retour et en pleine forme ! Elle a retrouvé sa splendeur d'antan», a-t-il déclaré. 

Pour le moment, l'homme ne semble pas être intéressé par une vente de sa voiture. 

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