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Évasion à la prison de Dijon : un ancien compagnon de cellule des deux prisonniers évadés mis en examen pour complicité

Le jeune homme a été interpellé ce dimanche lors d'une opération policière à Besançon. [ARNAUD FINISTRE / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Le parquet de Dijon a indiqué ce mercredi 3 décembre qu’un homme de 19 ans a été mis en examen la veille pour complicité après la double évasion à la prison de Dijon le 27 novembre dernier.

Une avancée dans l’enquête. Un homme de 19 ans a été mis en examen ce mardi pour complicité après la double évasion survenue à la prison de Dijon (Côte-d'Or) fin novembre.

Le parquet de Dijon a précisé que le jeune homme a été interpellé dimanche dernier lors d'une opération policière à Besançon. Il a été mis en examen pour complicité d'évasions en bande organisée et association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire.

Selon les premières informations, l’homme interpellé est un proche de l'évadé toujours en fuite, et par ailleurs un ancien codétenu. L'opération au cours de laquelle il a été arrêté n'a en revanche pas permis de retrouver le dernier fugitif.

l'homme toujours en fuite est «potentiellement dangereux»

En détention provisoire à Dijon après une mise en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs, le fugitif de 19 ans est considéré comme «potentiellement dangereux» et est activement recherché.

L'autre évadé de la prison de Dijon, âgé de 32 ans et qui était en détention provisoire pour violences conjugales, a été repris vingt-quatre heures seulement après sa cavale, arrêté dans le bar d'un village de Saône-et-Loire.

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Le 27 novembre tôt le matin, les deux détenus s'étaient évadés de la maison d'arrêt de Dijon, un établissement vétuste, en sciant les barreaux de leur cellule avec une simple lame de scie à métaux, vraisemblablement livrée par drone.

Faits diversDijonEvasionPrison

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