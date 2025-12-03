Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Isère : un homme tué par balles en pleine rue à Echirolles

Les faits ont eu lieu vers 2h du matin. [DENIS CHARLET / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 décembre, un homme a été tué par balles vers 2h du matin sur la voie publique à Echirolles, dans la métropole de Grenoble, en Isère, a appris CNEWS de la police et de source policière. 

Un drame de plus dans cette commune grenobloise. Un homme a été tué par balles, dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 décembre, à Echirolles, en Isère, a appris CNEWS auprès de la police et d’une source policière. 

Les faits ont eu lieu vers 2h du matin, rue Georges-Mélies. La victime, dont l'âge n'est pas connu à ce stade, avait été retrouvée gravement blessée, en arrêt cardio-respiratoire. Elle gisait inanimée au sol dans une mare de sang et avait une plaie sous la lèvre inférieure et le visage ensanglanté, selon une source policière à CNEWS. Une trottinette était découverte à ses pieds. 

Sur le même sujet Orléans : un individu muni d’un couteau menace de mort un responsable de la cathédrale Sainte-Croix Lire

Le SAMU avait été appelé mais l’homme a finalement succombé à ses blessures malgré le massage cardiaque qui lui a été prodigué par les sapeurs-pompiers. Il a été déclaré décédé sur place par les secours. Une enquête a été ouverte. Celle-ci a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS). 

GrenobleIsèreEchirollesFaits diversPolice

À suivre aussi

300 euros pour un vendeur la journée, 150 euros pour un guetteur... A Grenoble, les dealers de la cité Hoche affichent leur «grille de salaires»
Fusillade dans le quartier Mistral de Grenoble : deux mineurs interpellés et placés en garde à vue
Avec dix morts en six mois, le narcotrafic gangrène Grenoble

Ailleurs sur le web

Dernières actualités