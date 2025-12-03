Isère : un homme tué par balles en pleine rue à Echirolles

Dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 décembre, un homme a été tué par balles vers 2h du matin sur la voie publique à Echirolles, dans la métropole de Grenoble, en Isère, a appris CNEWS de la police et de source policière.

Un drame de plus dans cette commune grenobloise. Un homme a été tué par balles, dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 décembre, à Echirolles, en Isère, a appris CNEWS auprès de la police et d’une source policière.

Les faits ont eu lieu vers 2h du matin, rue Georges-Mélies. La victime, dont l'âge n'est pas connu à ce stade, avait été retrouvée gravement blessée, en arrêt cardio-respiratoire. Elle gisait inanimée au sol dans une mare de sang et avait une plaie sous la lèvre inférieure et le visage ensanglanté, selon une source policière à CNEWS. Une trottinette était découverte à ses pieds.

Le SAMU avait été appelé mais l’homme a finalement succombé à ses blessures malgré le massage cardiaque qui lui a été prodigué par les sapeurs-pompiers. Il a été déclaré décédé sur place par les secours. Une enquête a été ouverte. Celle-ci a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).