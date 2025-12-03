La Rochelle : un homme à moitié nu armé d’une arbalète et criant «Allah Akbar» interpellé en pleine rue

Un homme d’une trentaine d’années, à moitié nu et armé d’une arbalète de chasse, a été interpellé ce mercredi 3 décembre au matin à La Rochelle, appris CNEWS auprès du parquet de la vile. L’individu a crié «Allah Akbar». Il a été placé en garde à vue.

L'individu semblait être dans un état second. Les policiers ont procédé, ce mercredi 3 décembre aux alentours de 8h30, à l’interpellation d’un homme âgé de 38 ans, rue de la Cloche à La Rochelle (Charente-Maritime), a appris CNEWS auprès d’une source policière et du parquet de La Rochelle, confirmant une information de Sud-Ouest.

L’individu était en effet vêtu seulement d’une serviette de toilette nouée sur les hanches et armé d’une arbalète de chasse, qu'il a abandonnée à un moment avant son interpellation, et criait à quelques reprises «Allah Akbar».

Le trentenaire, connu de la justice «pour des délits de droit commun et pour de l’usage de stupéfiant» selon le procureur de la République de La Rochelle Arnaud Laraize à CNEWS, a été placé en garde à vue après son interpellation pour «port d’arme et apologie du terrorisme».

Sa garde à vue a finalement été levée vers 18h. Selon le magistrat, le médecin ayant examiné le mis en cause a demandé «une hospitalisation d’office», l’individu étant déjà connu pour des problèmes psychiatriques.