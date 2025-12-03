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La Rochelle : un homme à moitié nu armé d’une arbalète et criant «Allah Akbar» interpellé en pleine rue

L’individu était vêtu seulement d’une serviette de toilette nouée sur les hanches. [Fred TANNEAU / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Un homme d’une trentaine d’années, à moitié nu et armé d’une arbalète de chasse, a été interpellé ce mercredi 3 décembre au matin à La Rochelle, appris CNEWS auprès du parquet de la vile. L’individu a crié «Allah Akbar». Il a été placé en garde à vue. 

L'individu semblait être dans un état second. Les policiers ont procédé, ce mercredi 3 décembre aux alentours de 8h30, à l’interpellation d’un homme âgé de 38 ans, rue de la Cloche à La Rochelle (Charente-Maritime), a appris CNEWS auprès d’une source policière et du parquet de La Rochelle, confirmant une information de Sud-Ouest

L’individu était en effet vêtu seulement d’une serviette de toilette nouée sur les hanches et armé d’une arbalète de chasse, qu'il a abandonnée à un moment avant son interpellation, et criait à quelques reprises «Allah Akbar». 

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Le trentenaire, connu de la justice «pour des délits de droit commun et pour de l’usage de stupéfiant» selon le procureur de la République de La Rochelle Arnaud Laraize à CNEWS, a été placé en garde à vue après son interpellation pour «port d’arme et apologie du terrorisme». 

Sa garde à vue a finalement été levée vers 18h. Selon le magistrat, le médecin ayant examiné le mis en cause a demandé «une hospitalisation d’office», l’individu étant déjà connu pour des problèmes psychiatriques.  

la rochelleCharente-MaritimeinterpellationapologieTerrorisme

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