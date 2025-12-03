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Orléans : un individu muni d’un couteau menace de mort un responsable de la cathédrale Sainte-Croix

A la suite de ces faits très graves, le responsable de la cathédrale a déposé plainte. [Google street view]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Ce mardi 2 décembre, un individu armé d’un couteau a menacé de mort un responsable de la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans après que celui-ci lui a demandé de s’écarter du parvis du site, a appris CNEWS de source policière. La victime a déposé plainte. 

Le responsable de la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans (Loiret) a été menacé de mort ce mardi 2 décembre, appris CNEWS auprès d’une source policière et du parquet.

Selon les premiers éléments, la victime de 32 ans, sacristain de la cathédrale, «a été alertée au moment de sa ronde, le matin vers 9h, par des odeurs de cigarettes provenant de l’intérieur de la cathédrale», a évrit.

En réalité, cette odeur provenait de trois individus qui fumaient sur le parvis de la cathédrale Sainte-Croix. C’est alors que le responsable du site leur a demandé de s’écarter des lieux. 

Néanmoins, l’un des trois individus, mécontent, s’est montré menaçant envers le membre du lieu de culte, allant même jusqu’à sortir un couteau et à mimer un geste d’égorgement, d’après notre source policière. 

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L’individu a rapidement été interrompu par ses deux compères. A la suite de ces faits très graves, le responsable de la cathédrale a déposé plainte au commissariat d'Orléans pour des faits de «menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet», a indiqué la procureure de la République de la ville, Emmanuelle Bochenek-Puren dans son communiqué.

Une enquête a été ouverte. Elle a été confiée «au groupe d’appui judiciaire du service local de police judiciaire d’Orléans», a conclu la magistrate.

OrléansFaits diversPolicecathédrale

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