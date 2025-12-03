Rhône : un automobiliste touché d’une balle dans la main, l’auteur du tir interpellé

Un homme a blessé un automobiliste à la main en tirant au moins un coup de feu en sa direction ce mercredi 3 décembre, vers 16h, à Vénissieux (Rhône). L’assaillant a été rapidement interpellé par les forces de l’ordre et la victime, consciente, a été pris en charge par les services de secours.

Une blessure à l’arme à feu pour une raison encore inconnue. Peu avant 16h ce mercredi, un homme a blessé un automobiliste d’au moins une balle dans la main près du 32, allée des Savoies à Vénissieux (Rhône).

Selon une source sécuritaire à CNEWS, la victime, qui se trouvait dans son véhicule au moment des faits, a été retrouvée consciente. Elle a été prise en charge par les secours.

D’après cette même source, l’assaillant a rapidement été interpellé par un équipage de police secours. Pour le moment, aucun motif pour expliquer cette attaque n’a été avancé par les forces de l’ordre.

Les recherches menées par les agents locaux ont permis de retrouver une arme sur les lieux de l’intervention, selon Le Progrès.

Le 5 janvier dernier, une altercation entre les occupants de deux voitures, sur le parking d’un restaurant KFC situé à Vénissieux, s’était achevée par des coups de feu mortels. Un suspect avait été interpellé en banlieue lyonnaise un peu moins d'un mois après les faits.