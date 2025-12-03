Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Rhône : un automobiliste touché d’une balle dans la main, l’auteur du tir interpellé

Les recherches menées par les agents locaux ont permis de retrouver une arme sur les lieux de l’intervention, selon Le Progrès. [Pascal GUYOT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un homme a blessé un automobiliste à la main en tirant au moins un coup de feu en sa direction ce mercredi 3 décembre, vers 16h, à Vénissieux (Rhône). L’assaillant a été rapidement interpellé par les forces de l’ordre et la victime, consciente, a été pris en charge par les services de secours.

Une blessure à l’arme à feu pour une raison encore inconnue. Peu avant 16h ce mercredi, un homme a blessé un automobiliste d’au moins une balle dans la main près du 32, allée des Savoies à Vénissieux (Rhône).

Selon une source sécuritaire à CNEWS, la victime, qui se trouvait dans son véhicule au moment des faits, a été retrouvée consciente. Elle a été prise en charge par les secours.

D’après cette même source, l’assaillant a rapidement été interpellé par un équipage de police secours. Pour le moment, aucun motif pour expliquer cette attaque n’a été avancé par les forces de l’ordre.

Les recherches menées par les agents locaux ont permis de retrouver une arme sur les lieux de l’intervention, selon Le Progrès.

Sur le même sujet Rhône : une femme tuée à coups de couteau, le mari de la victime en garde à vue Lire

Le 5 janvier dernier, une altercation entre les occupants de deux voitures, sur le parking d’un restaurant KFC situé à Vénissieux, s’était achevée par des coups de feu mortels. Un suspect avait été interpellé en banlieue lyonnaise un peu moins d'un mois après les faits.

Faits diversRhôneAutomobiliste

À suivre aussi

Finistère : un apnéiste d'une trentaine d'années est décédé ce samedi aux Glénan
Australie : une nageuse dans un état grave après avoir été mordue par un requin sur une plage fréquentée
Attentat de Magnanville : il y a dix ans, Jean-Baptiste Salvaing, commandant de police, et sa compagne Jessica Schneider, étaient victimes de la barbarie de Daesh

Ailleurs sur le web

Dernières actualités