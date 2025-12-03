Val-d’Oise : le père d'un entrepreneur dans les cryptomonnaies victime d’un violent kidnapping

Un homme d’Eaubonne a été enlevé ce lundi, puis relâché par la suite, dans une affaire d’extorsion liée aux cryptomonnaies. Les ravisseurs visaient son fils installé à Dubaï.

Un enlèvement sur fond de cryptomonnaies. Un homme d’une cinquantaine d’années a été enlevé lundi à Eaubonne avant d’être relâché, quelques heures plus tard, dans un bois du Val-d’Oise. Blessé mais conscient, il a été hospitalisé.

Selon une source proche du dossier relayée par RTL, les ravisseurs ont filmé la victime et ont envoyé les images à son fils de 19 ans, installé à Dubaï, pour exiger une rançon.

entre 500.000 et 700.000 euros

Les enquêteurs ont rapidement privilégié la piste d’un règlement de comptes lié aux cryptomonnaies. D’après une source policière contactée par CNEWS, qui confirme l'information de nos confrères, la somme serait comprise entre 500.000 et 700.000 euros. Cet argent appartiendrait à un réseau criminel qui, incapable d’atteindre directement le jeune homme, aurait décidé de s’en prendre à son père.

Le groupe n’en serait pas resté là. En effet, la petite amie du jeune homme aurait également été visée. Son logement français aurait été incendié dans la nuit. Le réseau réclamerait désormais un million d’euros pour cesser les représailles, une somme que la cible principale ne serait pas disposée à payer.

L’office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) a été saisi du dossier. Les enquêteurs tentent désormais de protéger la famille et d’identifier les membres du réseau, alors que les extorsions liées aux cryptomonnaies se multiplient en France ces derniers mois.