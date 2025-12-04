Brest : un homme, suspecté d’avoir eu des enfants avec sa fille et imposé des actes sexuels à l’un d’eux avec elle, poursuivi

A Brest, un homme de 58 ans a reconnu partager une relation amoureuse avec sa fille de 33 ans depuis de nombreuses années. Après avoir eu plusieurs enfants avec elle, il a forcé l'un de ses garçons, âgé de seulement 11 ans, à avoir des relations sexuelles avec sa mère.

La justice s'est saisie de l'affaire. Comme l'a rapporté le procureur de Brest à CNEWS, les propos d'un garçon de 11 ans ont permis de mettre en lumière des pratiques incestueuses menées par un quinquagénaire brestois. Il a forcé le comportement de plusieurs membres de sa propre famille.

L'enfant a mis en cause ses parents, décrivant un climat violent et dévient mais surtout incestueux, depuis de nombreuses années, suscitant l'inquiétude du Conseil départemental du Finistère. Celui-ci n'a pas tardé à découvrir les pratiques inhabituelles auxquelles un homme de 58 ans a habitué un foyer brestois.

«En couple» avec sa propre fille, avec qui il a eu 3 enfants

Cet homme, qui a reconnu devant les enquêteurs être «en couple» avec sa propre fille, qu'il a eu à l'âge de 25 ans, aurait eu recours à des pratiques incestueuses pendant de nombreuses années. Le 26 novembre dernier, il a été interpellé et placé en garde à vue par le parquet de Brest. Il est actuellement en détention provisoire. Sa fille, avec qui il a eu trois enfants, a également été arrêtée.

Le père de famille a été déféré et mis en examen, pour les chefs criminels et délits connexes de «viol incestueux aggravés commis sur un mineur», «viol avec administration d'une substance à la victime à son insu», pour altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, «viol incestueux commis sur un mineur de plus de 15 ans», «agression sexuelle incestueuse sur un mineur de plus de 15 ans», ainsi que quatre autres motifs, dont de la corruption aux violences faites sur mineurs.

La mère de famille victime mais aussi accusée

L'enquête a permis de constater qu'en plus de sa longue relation avec sa fille, avec qui il a eu 3 enfants, l'homme a obligé celle-ci et l'un de ses fils, alors âgé de 11 ans, à avoir une relation sexuelle. La mère est donc à la fois victime mais a aussi été mise en examen pour violences habituelles sur un mineur de 15 ans et corruption de mineur.

Selon le procureur de Brest, les trois enfants qu'ont eus la fille et le père permettraient de confirmer les éléments de cette affaire. Ils ont été pris en charge par l’Aide sociale à l’Enfance puis placés.

L'enquête préliminaire est menée par le Parquet de Brest et le service local de police judiciaire du Commissariat de police de Brest.