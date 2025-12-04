Cannabis, cocaïne, héroïne... Le nombre de mis en cause pour trafic et usage de drogues en hausse depuis 2016

Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure du ministère de l’Intérieur a publié ce mercredi 3 décembre son rapport sur le trafic et l’usage de stupéfiants. En 2024, 52.300 personnes ont été mises en cause pour trafic de stupéfiants et 290.400 personnes l'ont été pour usage. Des chiffres en hausse depuis 2016.

Des chiffres qui interrogent. Ce mercredi 3 décembre, le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a dévoilé son étude sur les stupéfiants, révélant que le nombre de mis en cause pour trafic et usage de la drogue par les services de police et de gendarmerie était en hausse depuis 2016.

En effet, en 2024, 52.300 personnes ont été mises en cause pour trafic de stupéfiants, et 290.400 personnes l’ont été pour usage de stupéfiants. «Le principal stupéfiant impliqué est de loin le cannabis qui concerne 78% des mis en cause pour trafic et 92% des mis en cause pour usage de stupéfiants en 2024. Il s’agit principalement de résine de cannabis, pour plus de trois mis en cause sur 4 pour trafic ou usage de cannabis», a expliqué le SSMSI dans son rapport.

Au total, 39.400 personnes ont été mises en cause pour «trafic» de cannabis en 2024 tandis que 260.900 l’ont été pour «usage».

«Le nombre de mis en cause pour usage de stupéfiants est en nette augmentation depuis 2016, une observation qui concorde avec celle de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT, 2024), selon qui les niveaux d'usage du cannabis et des drogues illicites autres que le cannabis sont en augmentation constante depuis plus de quinze ans», a commenté le SSMSI.

Dans le détail, selon le ministère de l’Intérieur, «le nombre de mis en cause pour trafic de cannabis a augmenté de 35% depuis 2016, soit une hausse moyenne de 4% par an», peut-on lire dans le rapport. «La faible augmentation relative du nombre de mis en cause pour trafic de cannabis conduit à une diminution de la part du cannabis parmi l’ensemble des mis en cause pour trafic. En effet, si leur part est de 78% en 2025, elle était de 81% en 2019 et 83% en 2016».

Les étrangers représentent 22% des mises en cause pour trafic

Outre le cannabis, la cocaïne, l’héroïne et l’ecstasy-MDMA concernent également le plus grand nombre de mis en cause. «La part des mis en cause pour trafic de cocaïne dans l’ensemble du trafic est passée de 23% à 43%, et pour l’ecstasy de 4 à 6%. Il en est de même pour la plupart des autres drogues de synthèse, par exemple la kétamine qui concerne 1,7% des mis en cause pour trafic de stupéfiants en 2024 contre seulement 0,2% en 2016», a noté le SSMSI.

Et qu’en est-il des profils des mis en cause ? Là encore, le rapport indique que les personnes mises en cause pour trafic de cannabis sont «plus jeune, avec 22% de mineurs et un âge médian de 21 ans, plus des trois quarts ont moins de 30 ans».

Concernant l’usage de stupéfiants, «le cannabis et les drogues de synthèse sont associés aux mis en cause les plus jeunes. Par ailleurs, bien qu’elles soient largement sous-représentées parmi les mis en cause, la part des femmes est au moins deux fois plus élevée dans le trafic et l’usage de kétamine ou d’amphétamines que de cannabis».

Enfin, les étrangers représentent 22% des mis en cause pour trafic de stupéfiants et 12% pour usage. Toujours selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, ils représentent «presque la moitié des mis en cause pour trafic et usage de crack».