Mort de Nahel : la justice rendra sa décision sur l’appel interjeté par le policier le 3 mars prochain

L’appel du policier dans l’affaire Nahel est examiné ce jeudi devant la cour d’appel de Versailles. Le fonctionnaire conteste en effet son renvoi devant la cour d’assises, prononcé le 3 juin dernier par deux juges d’instruction. La décision sera rendue le 3 mars prochain.

Après un premier report en date du 2 octobre 2025, la cour d’appel de Versailles a examiné ce jeudi 4 décembre l’appel formulé par le policier Florian M., accusé du meurtre de Nahel Merzouk le 27 juin 2023 et qui conteste son renvoi devant la cour d’assises. La décision est désormais mise en délibérée jusqu'au 3 mars prochain.

D’après l’avocat du fonctionnaire, Me Laurent-Franck Liénard, le tir du policier était «légitime» et «conforme au cadre légal». «La justice a décidé toute seule de poursuivre mon client, et qu’on existe ou qu’on n'existe pas, ça leur importe peu et c’est insupportable», avait en effet vivement réagi le conseil du policier.

Dans cette affaire, l’avocate du second policier ayant bénéficié d’un non-lieu, Me Pauline Ragot, avait également indiqué avoir formulé une demande de renvoi.

Cet appel a été formulé après que deux juges avaient ordonné, le 3 juin 2025, le renvoi du policier mis en cause devant la cour d’assises pour meurtre.

Le policier «déterminé à défendre» sa position

Le décès de Nahel Merzouk avait été à l'origine de plusieurs nuits d'émeutes à travers la France. Incarcéré pendant cinq mois, avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire, Florian a raconté à Actu Police que pour «tenir», ce dernier faisait «beaucoup de sport et de lecture» en détention.

«Avec le temps, je commençais à ne plus supporter le bruit des autres détenus qui hurlaient et tapaient en permanence sur les barreaux. L’isolement devenait très pesant, au point que je me parlais à moi-même et tournais en rond. Mais dans l’ensemble, même si ce n’était pas facile, j’ai réussi à rester fort», avait-il ajouté.

Évoquant l’ordonnance de renvoi devant la cour d’assises, Florian M. avait assuré qu’il s’y rendrait, «déterminé à défendre» sa position «comme depuis le début de l’affaire».

Depuis sa sortie de détention en novembre 2023, le fonctionnaire avait raconté être suivi par un psychiatre et «j’ai un traitement médicamenteux pour soigner mes troubles dépressifs», avait-il poursuivi.

Côté professionnel, Florian M. a raconté que son travail est très différent. «Je ne fais plus du tout le même travail qu’auparavant mais je fais de mon mieux et je trouve toujours une oreille attentive pour me guider et m’apprendre les nouvelles tâches qui me sont confiées», avait-il expliqué.

Le policier avait reçu plusieurs messages de soutiens lorsqu’il était en détention. Il avait ainsi remercié «tous ces Français qui m’ont écrit pendant ma détention et ceux qui continuent quotidiennement sur les réseaux sociaux à me soutenir».