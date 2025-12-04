Toute l’actu en direct 24h/24
Nice : une parent d'élève interpellée après avoir frappé six personnes dans une école, dont le directeur d'établissement

La femme a été interpellée par les policiers. [DENIS CHARLET / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Dans une publication sur X, le maire de Nice Christian Estrosi a dénoncé ce jeudi une agression ayant eu lieu à l’école Jean-Macé, après qu'une parent d’élève a frappé six personnes, dont le directeur de l’établissement. Elle a été interpellée par les policiers municipaux. 

«Une agression insupportable». Le maire de Nice Christian Estrosi a dénoncé, ce jeudi 4 décembre, une altercation qui s’est produite à l’école Jean-Macé, située dans le quartier Pasteur, au Nord-Est de la ville. Selon l’édile, une parent d’élève a frappé six personnes, dont le directeur de l’école où son enfant est scolarisé.

La mère de famille a été rapidement interpellée par la Police municipale de Nice. Elle a été placée en garde à vue, selon le parquet de la ville à CNEWS qui confirme l’ouverture d’une enquête. 

«Grâce à nos caméras, nous disposons d’images exploitables des faits que nous mettrons à la disposition des enquêteurs», a par ailleurs précisé Christian Estrosi.

Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, a également réagi sur X. «Cette violence est totalement insupportable et doit faire l’objet d’une condamnation extrêmement ferme. Soutien absolu aux personnels !», a-t-il écrit. 

