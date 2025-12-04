Roumanie : ce que l'on sait de l'inquiétante disparition d'un étudiant après une randonnée près du château de Dracula

George Smyth, étudiant à l'université de Bristol, s'est aventuré seul dans les montagnes situées près du château de Bran, en Roumanie. Malade, il a appelé les secours pour lui venir en aide mais ces derniers ne l'ont toujours pas retrouvé.

La fiction de Bram Stoker aurait-elle pris le dessus sur la réalité ? George Smyth, un étudiant britannique de 18 ans parti en randonnée dans les monts Bucegi en Roumanie, est porté disparu depuis le 23 novembre. De nature sportive, il s'est aventuré seul dans ces montagnes situées à proximité du château de Bran, mondialement connu comme étant la demeure de Dracula, présentée dans le roman éponyme publié en 1897.

George Smyth, 18, rang emergency services for help on November 23, but they have only been able to find his rucksack https://t.co/s42gOdNeBZ — The Times and The Sunday Times (@thetimes) December 1, 2025

Souffrant d'hypothermie et d'épuisement, le jeune étudiant a été contraint de couper court à son parcours commencé depuis Poiana Brasov, un quartier situé au-dessus de la ville de Brasov. Il n'a pas tardé à contacter les secours pour obtenir de l'aide, rapporte The Times.

Les équipes présentes aux alentours se sont précipitées pour partir à sa rescousse. Mais dix jours plus tard, l'étudiant de l'université de Bristol manque toujours à l'appel, malgré plusieurs heures de recherche.

«Nous ne comprenons pas où il a pu aller»

Seul son sac à dos, contenant du matériel de randonnée et de la nourriture, a été retrouvé à l'endroit où il a passé son appel. «Nous ne comprenons pas ce qui s’est passé ni où il a pu aller», indique Sebastian Marinescu, directeur du service de secours Salvamont Brasov.

Les moyens déployés pour le retrouver ont été accentués. Une équipe de vingt personnes a été mobilisée le week-end dernier. Un hélicoptère Black Hawk, utilisé par l'armée américaine a même été prêté pour surveiller tous les recoins de ces montagnes. Des chiens renifleurs ont également été mobilisés. Malgré tous ces efforts, l'opération a malheureusement été interrompue à cause des conditions climatiques, la neige atteignant plus de 2 mètres d'épaisseur dans les monts Bucegi.

Un avis de recherche a été lancé et la mère de George, Jo Smyth, est actuellement sur place pour aider les recherches.«Il a quitté son université au Royaume-Uni, sans nous prévenir, pour partir en randonnée seul. Son téléphone a capté du réseau pour la dernière fois dans une zone montagneuse isolée», confie-t-elle au Times.

De son côté, l'université de Bristol s'est dite «profondément préoccupée» et affirme être en contact avec la famille.