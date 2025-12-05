Val-de-Marne : braquée en direct alors qu'elle était en visioconférence, une femme séquestrée est sauvée par ses collègues à distance

Un couple a été braqué puis séquestré à son domicile situé à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) dans la matinée de ce mardi 2 décembre. L’alerte a pu être donnée à distance par les collègues de la femme ciblée, en pleine visioconférence.

Une chance dans leur malheur. Un couple résidant dans un immeuble de la rue Christophe Colomb, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) a été victime d’un braquage et d’une séquestration à leur domicile ce mardi matin, selon une information révélée par Le Parisien et confirmé par le parquet de Créteil à CNEWS.

Vers 10h ce mardi, trois hommes, dont deux dissimulés sous des cagoules et l’autre avec le visage couvert, ont toqué à la porte du couple puis braqué avec une arme de poing le malheureux venu ouvrir la porte d’entrée.

La victime a été rapidement conduite dans le bureau où sa compagne se tenait en pleine visioconférence organisée lors de son jour de télétravail. L’un des participants a ainsi pu voir les agresseurs s’en prendre à sa collègue et son conjoint avant que les assaillants ne rabattent l’écran de l’ordinateur.

Néanmoins, ce geste n’a pas été réalisé correctement, permettant ainsi à la visioconférence de continuer et à l’un des participants de prévenir les forces de l’ordre et d’enregistrer un large audio de 23 minutes.

Ligoté, frappé et menacé avec une arme de poing

Les trois agresseurs ont d’abord ligoté l’homme ayant ouvert la porte d’entrée avec des colliers de serrage avant de le contraindre de se mettre à genoux. Ils l’ont ensuite roué de coups avant de le menacer avec une arme à feu pour qu’il révèle où était caché les réserves financières de la famille.

Les trois braqueurs ont ensuite fouillé l’appartement, trouvant un maigre butin de près de 500 euros en liquide, des bijoux en or, des objets de la marque Louis Vuitton et 2 Iphone, dont l’un a été retrouvé dans une rue avoisinante.

«Entre les phases de coups portés à la victime masculine, l’un des agresseurs réalise des vidéos via Snapchat. Était-il en communication avec quelqu’un à l’extérieur ? La découverte d’un talkie-walkie oublié à l’intérieur de l’appartement renforce en tout cas cette hypothèse», a précisé Le Parisien.

Le parquet de Créteil a affirmé qu’une enquête en flagrance pour «vol à main armée» et «séquestration» a été ouverte et confiée au service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne.

Certains indices retrouvés sur place, comme les colliers de serrage et l’audio de 23 minutes, pourraient aider grandement l’enquête. L’une des victimes a dû être hospitalisée après ce drame pour y recevoir des soins.