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Ain : quatre morts dans un accident de la route, une enquête ouverte

L'accident a eu lieu ce vendredi 5 décembre au soir. [DENIS CHARLET / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Quatre personnes ont perdu la vie, ce vendredi 5 décembre au soir, dans l’Ain, dans un accident de la route impliquant un seul véhicule. Une enquête a été ouverte. 

Une tragédie. Ce vendredi 5 décembre au soir, un accident de la route est survenu sur la commune de Collonges, dans l’Ain. Au cours de celui-ci, quatre personnes ont trouvé la mort, selon la gendarmerie à l’AFP.

Les faits ont eu lieu entre 22h et 23h. En effet, la voiture à bord de laquelle se trouvaient les quatre victimes a fait une sortie de route sur Collonges, une commune située dans la zone frontalière avec la Suisse. Le véhicule a ensuite pris feu. 

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Les gendarmes ont précisé à l’agence de presse française que les victimes étaient «en cours d’identification». Une enquête a été ouverte. 

AinAccidentEnquêteFaits diversGendarmerie

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