Toulouse : une personne heurtée par un train, le trafic SNCF très perturbé

Sur son site internet, la SNCF a indiqué qu’un train a heurté une personne à la gare Toulouse-Matabiau, ce samedi 6 décembre à la mi-journée. Le trafic est, par conséquent, très perturbé.

Ce samedi 6 octobre, le train Intercités 4760, au départ de Marseille Saint-Charles et à destination de Bordeaux Saint-Jean, a dû modifier son parcours à la suite d’un «accident de personne».

En réalité, le train a heurté un voyageur en gare de Toulouse-Matabiau, comme l’indique la SNCF sur son site internet.

Les faits se sont déroulés peu après 15h. Selon l’entreprise à nos confrères de France 3 Occitanie, le voyageur aurait «tenté de traverser les rails» avant d’être heurté par le train. Par conséquent, la circulation a été interrompue.

«Aucune circulation n'est possible pour permettre l'intervention des secours et des forces de l'ordre», a fait savoir la SNCF.

Plusieurs trains sont impactés par cette interruption du trafic. Le train liO 872735, en partance de Toulouse-Matabiau et à destination de Port-Bou, a été supprimé tandis que le TGV INOUI 6873, au départ de Toulouse-Matabiau et à destination de Lyon Part-Dieu, et le train liO 871477, au départ de Toulouse-Matabiau et à destination de Latour-de-Carol – Enveitg, subissent des retards d’au moins 1h40.