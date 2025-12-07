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Disparition inquiétante d’Ismael, 11 ans, dans les Yvelines : la police nationale lance un appel à témoins

L’adolescent de 11 ans était porteur d’un manteau noir à capuche et d’un jogging noir, au moment où il a disparu. [Police nationale]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

La police nationale des Yvelines a lancé, ce dimanche 7 décembre au matin, un appel à témoins à la suite de la disparition, jugée inquiétante, d’Ismael, 11 ans, à Saint-Germain-en-Laye. 

Où est Ismael ? Sur son compte X, la police nationale des Yvelines a lancé un appel à témoins à la suite de la disparition inquiétante d’Ismael Ben Belgacem Farah. 

Âgé de 11 ans, le garçon est porté disparu depuis vendredi 5 décembre dernier aux alentours de 14h30 lorsqu’il a quitté le foyer Saint-Vincent de Saint-Germain-en-Laye, dans le même département. 

Selon les policiers, Ismael est de corpulence mince et de type afro-méditerranéen. Il a les cheveux crépus, courts et noirs et les yeux marron. 

Il était porteur d’un manteau noir à capuche et d’un jogging noir. Il lui arrive de porter des lunettes de vue, d’après les policiers. 

Sur le même sujet Parquet national antiterroriste : une enquête ouverte après la disparition d'un Français au Maroc depuis avril 2024 Lire

Toute personne ayant des informations pouvant aider à retrouver Ismael est priée de contacter le commissariat de Saint-Germain-en-Laye au 01.39.10.91.03. 

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