Disparition inquiétante d’Ismael, 11 ans, dans les Yvelines : la police nationale lance un appel à témoins

La police nationale des Yvelines a lancé, ce dimanche 7 décembre au matin, un appel à témoins à la suite de la disparition, jugée inquiétante, d’Ismael, 11 ans, à Saint-Germain-en-Laye.

Où est Ismael ? Sur son compte X, la police nationale des Yvelines a lancé un appel à témoins à la suite de la disparition inquiétante d’Ismael Ben Belgacem Farah.

Âgé de 11 ans, le garçon est porté disparu depuis vendredi 5 décembre dernier aux alentours de 14h30 lorsqu’il a quitté le foyer Saint-Vincent de Saint-Germain-en-Laye, dans le même département.

Selon les policiers, Ismael est de corpulence mince et de type afro-méditerranéen. Il a les cheveux crépus, courts et noirs et les yeux marron.

#DisparitionInquiétante | 🔁 Merci de vos RT afin d'aider les enquêteurs de la #police des Yvelines à retrouver Ismael. pic.twitter.com/fS0nhJOyL7 — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) December 7, 2025

Il était porteur d’un manteau noir à capuche et d’un jogging noir. Il lui arrive de porter des lunettes de vue, d’après les policiers.

Toute personne ayant des informations pouvant aider à retrouver Ismael est priée de contacter le commissariat de Saint-Germain-en-Laye au 01.39.10.91.03.