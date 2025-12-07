Isère : un jeune homme de 22 ans tué par balles à Echirolles, une enquête ouverte

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 décembre, un jeune homme a été tué par balles à Echirolles, près de Grenoble (Isère). Une enquête a été ouverte.

Quasiment quatre jours après la fusillade ayant éclaté à Echirolles (Isère), et au cours de laquelle un homme a été tué par balles, cette commune de la métropole grenobloise est de nouveau endeuillée.

En effet, un jeune homme de 22 ans a été tué par balles dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 décembre dans cette même commune, a-t-on appris de la police ce jour. Les faits ont eu lieu vers 23h.

Selon une source policière à l’AFP, la victime a été prise en charge par les secours avec un pronostic vital engagé. Elle présentait trois impacts de balles, à savoir à la tête, au dos et au ventre.

Malgré les soins qui lui ont été prodigués, l’homme est décédé des suites de ses blessures vers 1h du matin. Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble. Elle a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).