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Isère : un jeune homme de 22 ans tué par balles à Echirolles, une enquête ouverte

Malgré les soins qui lui ont été prodigués, l’homme est décédé des suites de ses blessures vers 1h du matin. [DENIS CHARLET / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 décembre, un jeune homme a été tué par balles à Echirolles, près de Grenoble (Isère). Une enquête a été ouverte. 

Quasiment quatre jours après la fusillade ayant éclaté à Echirolles (Isère), et au cours de laquelle un homme a été tué par balles, cette commune de la métropole grenobloise est de nouveau endeuillée. 

En effet, un jeune homme de 22 ans a été tué par balles dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 décembre dans cette même commune, a-t-on appris de la police ce jour. Les faits ont eu lieu vers 23h. 

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Selon une source policière à l’AFP, la victime a été prise en charge par les secours avec un pronostic vital engagé. Elle présentait trois impacts de balles, à savoir à la tête, au dos et au ventre. 

Malgré les soins qui lui ont été prodigués, l’homme est décédé des suites de ses blessures vers 1h du matin. Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble. Elle a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS). 

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