«La police blesse et tue» : la préfecture condamne «un message de haine» projeté pendant la fête des Lumières

Au cours de la fête des Lumières à Lyon (Rhône), des propos à connotation politique ont été projetés et certains visaient les policiers. «La police blesse et tue», peut-on lire. Des propos condamnés par la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône Fabienne Buccio qui dénonce «un message de haine».

Des actes intolérables. A Lyon (Rhône), des messages à connotation politique ont été diffusés ce samedi sur la façade du palais Saint-Pierre lors de la fête des Lumières 2025. Parmi ces messages, certains s’en prenaient directement aux forces de l’ordre, comme le rapport LyonMag.

Les nombreux visiteurs venus assister à l’événement ont pu lire «non à l’État policier», «la police blesse et tue», «la violence policière est partout» ou encore «Sainte-Soline, ni oubli, ni pardon».

Ces actes ont immédiatement été condamnés par la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône Fabienne Buccio qui a dénoncé un «insupportable message de haine à l’encontre de la Police nationale».

Insupportable message de haine à l’encontre de la @PoliceNationale.



La Préfète Fabienne BUCCIO apporte son indéfectible soutien à nos forces de l’ordre qui mettent en danger leur vie, à chaque instant, pour la sécurité de nos concitoyens.



Pendant la fête des lumières #FDL2025… https://t.co/cWhbfbtr2f — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 6, 2025

La préfète a par conséquent apporté «son indéfectible soutien à nos forces de l’ordre qui mettent en danger leur vie, à chaque instant, pour la sécurité de nos concitoyens», ajoutant que «les auteurs sont actuellement recherchés».

Des slogans condamnés par le syndicat policier Alliance

De son côté, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a dénoncé «des propos violents envers les forces de police qui participent à la sécurité des Lyonnais et des visiteurs pour la Fête des Lumières». Au total, ce sont plus de 500 policiers nationaux et gendarmes sont mobilisés pendant l’événement afin d’assurer sa sécurisation, à l’heure où la menace terroriste demeure élevée.

Le syndicat de police, Alliance Police nationale, a «dénoncé fermement» les slogans projetés sur la façade du palais Saint-Pierre. «Accuser la Police de "tuer" pendant que nous protégeons des milliers de personnes, c’est diffamer et attiser la haine contre ceux qui assurent votre sécurité», a écrit l’organisation syndicale.

Alliance Police Nationale dénonce fermement les slogans projetés ce soir à Lyon.

Accuser la Police de « tuer » pendant que nous protégeons des milliers de personnes, c’est diffamer et attiser la haine contre ceux qui assurent votre sécurité.#AlliancePolice#Lyon… pic.twitter.com/h3CEcBe4gQ — ALLIANCE PN (@alliancepolice) December 6, 2025

A noter également qu’un autre message affirmant qu’il faut «dégager le RN» (Rassemblement national) a été projeté.