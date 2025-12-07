Oise : une sexagénaire meurt dans un accident impliquant un véhicule de gendarmerie en intervention

Dans l’Oise, une sexagénaire est décédée samedi soir à Pont-Sainte-Maxence, après une collision entre la voiture dans laquelle elle se trouvait et un véhicule de la gendarmerie en intervention. Deux autres passagers ont été blessés sans que leur pronostic vital soit engagé.

Un terrible drame. Une femme de 68 ans a perdu la vie samedi soir dans une collision entre la voiture dans laquelle elle se trouvait en tant que passagère et un véhicule de la gendarmerie, en intervention, à Pont-Sainte-Maxence (Oise), a indiqué dimanche le parquet de Senlis.

L’accident s’est produit vers 19h45. Le véhicule de gendarmerie «partait en intervention», vraisemblablement avec ses avertisseurs sonores et lumineux activés, selon les premiers éléments de l’enquête transmis par le procureur Loïc Abrial. À un carrefour, la voiture civile dans laquelle se trouvait la victime aurait percuté le côté gauche du véhicule de la gendarmerie.

Un drame survenu en pleine intervention

Dans le véhicule civil, outre la passagère arrière la sexagénaire, deux autres personnes étaient présentes et ont été blessées, mais leur pronostic vital n’est pas engagé. Aucun gendarme n’a été blessé. Après un contrôle médical ayant exclu toute blessure grave, la conductrice du véhicule de gendarmerie et le chef de bord, responsable des avertisseurs ont été placés en garde à vue, comme le prévoit la procédure en cas d’accident mortel.

Des analyses toxicologiques ont montré que les deux gendarmes n’avaient consommé ni alcool ni stupéfiants. Le parquet n’avait en revanche pas encore reçu les résultats des tests concernant les occupants de l’autre voiture.

Une enquête pour homicide involontaire ouverte

La justice a ouvert une enquête pour homicide involontaire par conducteur et blessures involontaires par conducteur à l’encontre de la gendarme au volant, ainsi que pour complicité à l’encontre du chef de bord. Pour assurer l’impartialité de l’enquête, celle-ci a été confiée à la brigade de recherches de Chantilly, distincte de celle à laquelle appartiennent les gendarmes mis en cause.

Une autopsie doit être réalisée en début de semaine pour déterminer les causes exactes du décès. Par ailleurs, les deux autres occupants du véhicule «seront rapidement entendus, afin de mieux préciser le déroulé des faits». Des images de vidéosurveillance ont également été saisies.