Homme tué par balles à Rennes : victime née au Maroc, 10 douilles autour du véhicule, vitres explosées… ce que l’on sait

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 décembre, le corps sans vie d’un jeune homme, tué par balles, a été retrouvé dans une voiture à Rennes, a-t-on appris du parquet de la ville. La victime serait âgée de 28 ans.

Le corps sans vie d’un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années a été retrouvé dans une voiture située allée de Lucerne, dans le quartier du Blosne, à Rennes (Ille-et-Vilaine), a appris CNEWS du parquet de la ville ce dimanche, confirmant une information du Télégramme.

Si les circonstances ne sont, pour l’heure, pas connues, les faits se sont, eux, déroulés peu avant 1h du matin.

En effet, les policiers ont été appelés par une riveraine indiquant «qu’elle avait entendu des coups de feu depuis son domicile dans le quartier du Blosne, puis qu’elle a constaté la présence, sur un parking à proximité, d’un véhicule dans lequel était susceptible de se trouver une personne décédée», a indiqué le procureur de la République de Rennes Frédéric Teillet.

C’est lorsque les fonctionnaires de police se sont rendus sur les lieux qu’ils ont retrouvé un homme décédé dans une voiture. Il présentait plusieurs plaies par balles. Cet homme a été identifié par ses proches comme étant né au Maroc et âgé de 25 ans.

«La présence d’une dizaine de 10 douilles autour du véhicule, les impacts de balle sur celui-ci et ses vitres explosées ont conduit le parquet de Rennes à ouvrir une enquête pour meurtre aggravé confiée à la DCOS (Division de la criminalité organisée et spécialisée : ndlr) de Rennes», a conclu le magistrat.