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Enfant frappé par sa mère dans un TGV : le garçon placé à l’Aide sociale à l’enfance, annonce Sara El Haïry

L'enfant avait renversé sa boisson dans le TGV. [Pixabay]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Haute-commissaire à l’enfance, Sara El Haïry, a confirmé ce dimanche 7 décembre en début de soirée le placement à l’Aide sociale à l’enfance (ASE), d’un enfant victime de violences dans un TGV.  

Des passagers en alerte. Après un signalement, l’enfant ayant été victime de violences dans un TGV a été «mis à l’abri» et confié à l’ASE, a indiqué ce dimanche soir, Sara El Haïry, Haute-commissaire à l’enfance.

«À bord d’un TGV, des passagers ont refusé de détourner le regard. Grâce à leur alerte, un enfant victime de violences a pu être mis à l’abri. Un réflexe protecteur à avoir», a-t-elle déclaré sur X.

Selon les informations relayées par le Parisien, les faits se sont déroulés samedi 6 décembre en début de soirée dans un TGV reliant Lille à Nîmes. Une femme de 42 ans a été arrêtée en gare de Marne-la-Vallée-Chessy (Seine-et-Marne), après un comportement violent envers son fils de 6 ans.

Les témoins ont rapporté que la mère de famille se serait emportée après que son fils a renversé sa boisson. Très en colère, elle lui aurait alors frappé la tête contre le dossier du fauteuil avant de lui tirer les cheveux et de l’étrangler.

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La femme encourt une peine de prison de cinq années pour violences volontaires sur un mineur de moins de 15 ans. Une durée qui peut être portée à dix ans si la victime se voit prescrire une incapacité de travail supérieure à huit jours, comme le rappelle le gouvernement

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