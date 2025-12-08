Enfant frappé par sa mère dans un TGV : le garçon placé à l’Aide sociale à l’enfance, annonce Sara El Haïry

La Haute-commissaire à l’enfance, Sara El Haïry, a confirmé ce dimanche 7 décembre en début de soirée le placement à l’Aide sociale à l’enfance (ASE), d’un enfant victime de violences dans un TGV.

Des passagers en alerte. Après un signalement, l’enfant ayant été victime de violences dans un TGV a été «mis à l’abri» et confié à l’ASE, a indiqué ce dimanche soir, Sara El Haïry, Haute-commissaire à l’enfance.

«À bord d’un TGV, des passagers ont refusé de détourner le regard. Grâce à leur alerte, un enfant victime de violences a pu être mis à l’abri. Un réflexe protecteur à avoir», a-t-elle déclaré sur X.

🚨 À bord d’un TGV, des passagers ont refusé de détourner le regard.



Grâce à leur alerte, un enfant victime de violences a pu être mis à l’abri, actuellement confié à l’Aide sociale à l’enfance.



Un réflexe protecteur à avoir !! https://t.co/vfnczp3O95 — Sarah EL HAÏRY (@sarahelhairy) December 7, 2025

Selon les informations relayées par le Parisien, les faits se sont déroulés samedi 6 décembre en début de soirée dans un TGV reliant Lille à Nîmes. Une femme de 42 ans a été arrêtée en gare de Marne-la-Vallée-Chessy (Seine-et-Marne), après un comportement violent envers son fils de 6 ans.

Les témoins ont rapporté que la mère de famille se serait emportée après que son fils a renversé sa boisson. Très en colère, elle lui aurait alors frappé la tête contre le dossier du fauteuil avant de lui tirer les cheveux et de l’étrangler.

La femme encourt une peine de prison de cinq années pour violences volontaires sur un mineur de moins de 15 ans. Une durée qui peut être portée à dix ans si la victime se voit prescrire une incapacité de travail supérieure à huit jours, comme le rappelle le gouvernement.