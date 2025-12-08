Tchétchène tué à Rennes en 2021 : trois hommes jugés dès ce lundi devant la cour d’assises

Trois hommes comparaissent, dès ce lundi 8 décembre, devant la cour d’assises de l’Ille-et-Vilaine. Ils sont jugés pour le meurtre d’un Tchétchène de 23 ans commis le 17 mars 2021 dans le quartier de Cleunay, à Rennes.

Un jugement, plus de quatre ans après les faits. Dès ce lundi 8 décembre, et jusqu’au vendredi 12 décembre, trois hommes doivent comparaître devant la cour d’assises de l’Ille-et-Vilaine, à Rennes. Ces accusés sont en effet soupçonnés d’avoir tué par balles un Tchétchène de 23 ans en 2021.

Les faits qui leur sont reprochés sont survenus mercredi 17 mars 2021. Ce jour-là, vers 13h40, des tirs ont éclaté dans le quartier de Cleunay à Rennes. D’après les informations communiquées, à l’époque, par le parquet, c’est à la suite d’une «courte altercation verbale», qu’un homme avait tiré «deux coups de feu» en direction d’un des cinq jeunes réunis devant un magasin Carrefour City.

Un des projectiles tirés avait alors atteint la victime de 23 ans à la tête. Une «course poursuite» s’est ensuite engagée et au cours de laquelle plusieurs nouveaux coups de feu avaient été tirés. Le frère de la première victime avait été atteint à la hanche.

Un possible lien avec le trafic de stupéfiants ?

Quelques minutes après les faits, un premier suspect avait été interpellé «en flagrant délit» et avait été mis en examen deux jours plus tard pour «meurtre en bande organisée» sur la victime de 23 ans, «tentative de meurtre en bande organisée» sur le frère de la victime et les policiers, «association de malfaiteurs» et «acquisition et détention sans autorisation d’une ou plusieurs armes».

Quelques jours plus tard, les deux derniers suspects avaient été interpellés et mis en examen.

L’affaire pourrait avoir un lien avec le trafic de stupéfiants. En effet, selon le parquet de Rennes, le lieu où s'est déroulée la fusillade «est repéré comme étant un point de revente habituel de produits stupéfiants». De plus, deux autres agressions avaient été recensées «le soir précédent sur les mêmes lieux», sans qu’un lien ne soit formellement établi.