«Une expérience traumatisante» : il découvre le corps d'un bébé au milieu des déchets d'un centre de tri

Un opérateur employé dans un centre de tri de déchets dans le Finistère a découvert le corps d’un nourrisson ce lundi 8 décembre. Le centre a été fermé et l’enquête a commencé.

Le corps d'un nouveau-né a été découvert lundi 8 décembre dans un centre de tri des déchets à Plouédern dans le Finistère, a annoncé Fabrice Jacob, président de la société gestionnaire de déchets Sotraval.

En milieu de matinée, le corps du nourrisson a été retrouvé sur le tapis roulant du centre. La gendarmerie s'est rendue sur place, comme l’a indiqué le président de la société à nos confrères du Télégramme.

Une enquête ouverte par la gendarmerie

Au Parisien, le président du conseil d’administration de la Société publique locale Ronan Pichon a indiqué que l’opérateur à l’origine de la découverte est en «état de choc» compte tenu de «l’expérience particulièrement traumatisante».

Il raconte : «La gendarmerie est actuellement présente sur notre site et procède à des investigations pour en apprendre plus (sur la provenance et l’âge de l’enfant)». «En fonction des arrivages des déchets, il y a toujours un doute. Les zones concernées sont très grandes et pas seulement dans le Finistère, effectivement. Il faudra remonter les tournées des camions et cela pourrait prendre du temps», conclut-il au Parisien.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie et le site a été fermé «pour la journée». Les employés peuvent également bénéficier d’une cellule psychologique mise en place.

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