«Le déjanté» : qui est ce détenu dont les «directs» sur TikTok, depuis sa cellule, font polémique ?

Bien que les téléphones soient interdits en prison, des détenus parviennent à contourner la règle. Pire encore, certains animent des «directs» depuis leur cellule. C’est le cas du «Déjanté», un détenu qui se serait notamment livré à des exhibitions sexuelles sur TikTok.

Des vidéos scandaleuses tournées dans une cellule au mépris de la loi. A l’heure où le ministre de la Justice Gérald Darmanin lutte contre le fléau des téléphones portables en prison, les détenus, eux, essayent par tous les moyens de contourner la règle. Et certains d’entre eux s’affichent fièrement, sans retenue, sur les réseaux sociaux, notamment à travers la plate-forme TikTok.

Des dizaines de milliers d'abonnés

Parmi ces détenus figure celui qui se fait appeler «Le déjanté» sur TikTok. Depuis quelques temps, des vidéos de ce détenu, issues de plusieurs «directs», sont publiées sur différents comptes de la plate-forme.

Cet homme se filme avec son téléphone, directement depuis sa cellule de détention, sans se soucier du règlement. Pourtant, le Code pénitentiaire est très clair. L’article R345-11 stipule que «les communications téléphoniques sont réalisées au moyen des différents postes téléphoniques mis à disposition par l'établissement pénitentiaire. L'utilisation ou la détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communiquant est interdite».

L'individu possède en réalité plusieurs profils. Sur le premier, il compte plus de 33.000 abonnés tandis que sur le deuxième il en compte quasiment 20.000. A travers ces vidéos, le détenu raconte ses aventures et les contrats qu’il dit avoir «exécutés». Dans les commentaires, certains internautes le présentent en effet comme un «tueur à gages», tandis que d’autres décrivent un homme connu plutôt pour une simple «délinquance».

D'après plusieurs séquences que nous avons pu visionner, ce détenu se livrerait aussi à des exhibitions sexuelles de manière répétée en plein direct, sur TikTok.

Selon les informations de CNEWS, le détenu serait un certain Anouar K. Incarcéré à la prison de Châteaudun, il est mis en cause dans des faits de vol à la rue, de vol avec violence ainsi que des violences conjugales.

L’individu, dont la fin de peine est prévue pour fin octobre 2029 selon nos informations, a d’abord été incarcéré à Marseille, avant d’être transféré à la prison de Tarascon (Bouches-du-Rhône) puis au centre de détention de Châteaudun, en Eure-et-Loir.

D’après une source, il s’agit d’un profil «compliqué» qui se montre «très actif sur les réseaux sociaux». Et cela n’a rien d’étonnant puisqu’en réalité, plusieurs téléphones ont déjà été retrouvés dans sa cellule et avaient été confisqués. Pour autant, Anouar K. parvient visiblement à se procurer de nouveaux appareils, ce qui lui a valu un passage en discipline début décembre 2025.

500 téléphones saisis depuis le début des «Fouilles XXL»

Contacté par nos soins, le parquet de Chartres a indiqué que les faits qui ont été portés à sa connaissance sur ce détenu «font l’objet actuellement d’investigations judiciaires».

Anouar K. n’est pas le seul détenu à avoir eu recours à l’usage du téléphone portable en cellule. En effet, des opérations «Zéro portable» ont été lancées, il y a quelques semaines, par le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Dans ce cadre, un total de 38 centres pénitentiaires ont été le théâtre de fouilles XXL.

Selon le ministère de la Justice, 2.400 détenus ont été fouillées. Selon le bilan intermédiaire, 500 portables, 5 kg de drogue ainsi que 800 objets dangereux interdits ont été saisis. Les opérations «Zéro portable» doivent se poursuivre jusqu’au 31 décembre prochain. Elles concerneront toutes les prisons françaises.

«C'est un enjeu national qu'il n'y ait pas de téléphones portables dans les prisons», a déclaré le garde des Sceaux Gérald Darmanin.